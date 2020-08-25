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NBA／親筆寫下對Kobe的懷念　艾佛森：喬丹第一你第二

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-08-25 08:40:15update2020-08-25 09:10:35

▲Kobe Bryant(左)和Allen Iverson(右)倒地爭搶球權。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kobe Bryant(左)和Allen Iverson(右)倒地爭搶球權。（圖／美聯社／達志影像）
昨天是已故NBA球星Kobe Bryant 42 歲的冥誕，除了許多球迷獻上不捨和祝福之外，曾和他亦敵亦友的76人「戰神」Allen Iverson也寫下親筆信，告別這一位和自己對抗了整個職業生涯的好友，內容真摯、讓人感動欲淚。

Iverson雖然身高不高，但是他永不服輸的精神感動了許多和他身材相仿的小個子球員，而在對於比賽的熱情上，他和Kobe可說是知音，兩人在場上雖然廝殺激烈，但在場下卻一直互相尊敬。

2001年總冠軍賽，76人以「小蝦米搏大鯨魚」之姿對抗如日中天的湖人，雖然最終以1:4輸球，但卻賞給紫金王朝該年季後賽唯一的一敗，獲得外界尊敬。而談起當年故事，Iverson笑說因此洛杉磯當的的球迷都對他帶有敵意。

Iverson表示當他去斯台普斯中心參加Kobe球衣退役儀式時，遭到現場球迷和保安的「招待」，「(他們)對待我就好像我們當時2001年贏了似的。我記得保安的人在我想要去球場上的時候，給我好多的麻煩。但是有沒有搞錯，你們贏了不是嗎？我只不過是想去場上祝賀你，他是我兄弟。但是安保竟然覺得我是在做白日夢。哈哈，你們贏了呀，你們贏了！你們手裡才有冠軍戒指呀！」

兩人一輩子都在對抗，Iverson說自己印象最深刻的就是當他得了41分，Kobe知道後一定會在下一場比賽去得43分，這樣有趣的舉動讓他常常忍不住莞爾。「你到費城的時候，你簡直就是衝著我來的。我一點都沒法鬆懈，每次進攻，我都必須要付出全力。你6呎6，但是好像你的目標就是防我，你衝著這個挑戰來的。你想要給我看看你才是那個最戰無不勝的。」

談及史上最偉大(GOAT)的球員，Iverson堅定的表示Michael Jordan永遠都會是第一，但是他認為Kobe絕對是第二。「沒有人比你更堅強，沒有人能想你一樣激發我的所有。咱們永遠都在球場上被聯繫起來，我們的生命中也緊緊相連。」

「雖然說我之前和你的交手就知道你是多麼的厲害。但是當我看到你面對喬丹的時候那個樣子？那時我就知道咱倆是同類。」回憶著那些片段，Iverson如此論斷著，「每個人都需要身邊有那麼一個人，可以對他說，『哦，你挺厲害是吧？well，我也是』。」

最終他寫道，「我真的不知道該如何結束寫給你的這封信。我不知道該如何說再見，對你這樣一個NBA傳奇，一個父親，一個丈夫，一個朋友。我真的沒法用語言描述我現在的心情。我只想說，我永遠愛你，兄弟。」

關鍵字

42歲冥誕 NBA AllenIverson Kobe 2001年總冠軍賽

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