NBA／「三衛」合砍74分擊墜火箭　雷霆逆勢2連勝扳平戰局

雷霆在前兩年擁有Russell Westbrook和Paul George兩名球星，但到了季後賽成績卻都不盡理想，連兩年在首輪就被淘汰。去年夏天賽球隊陣容大改組，外界也認為奧城這一季將進行重建，想不到他們不但打進季後賽，還和有冠軍實力的火箭打得難分難解。
前兩戰輸給沒有Westbrook的火箭後，雷霆教練團開始重用年輕鋒線Luguentz Dort，並且在決勝時刻打「小球」，此舉有效限制住了火箭超級球星James Harden的火力，也讓他們獲得取勝契機。
此役雷霆「三衛」都表現得很精采，二年級生Shai Gilgeous-Alexander拿到18分、12籃板、6助攻的全面數據；末節中距離神準的Chris Paul斬獲26分、6籃板、3助攻、3抄截的數據；而替補悍將Dennis Schroder則是砍下全隊最高的30分，同時投進4個三分球。
火箭方面，Harden仍然得到了32分、15助攻、8籃板、4抄截的可怕數據，同時還投進6個三分球，不過命中率25投僅11中，並且只獲得5次罰球機會，相較以往已經削弱許多，這都給歸功於Dort的精湛防守。
今天火箭團隊投進23顆三分球，除了Harden之外，Danuel House JR.、PJ Tucker、Robert Covington、Eric Gordon都有單場3顆三分球以上的演出。相反的，雷霆今天只投進11顆三分球，因此能在對方外線火力爆發的情況下取勝，更顯得有價值。
雷霆去年以1:4敗給拓荒者，而今年最差也將是以2:4出局，因此成績上已經超過上賽季。