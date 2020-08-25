羽球／收藏小戴！金士頓攜手戴資穎推出聯名隨身碟

作為記憶的守護者，Kingston繼《記憶三部曲》後，再度透過戴資穎封后的心路歷程刻劃「記憶」帶來的珍貴力量。《記憶 讓我更強》形象影片以小戴的獨白貫穿主軸，訴說家人、球迷與教練一路上的相挺，以及每次練球的汗水和經驗；這些點滴的記憶都是帶著她前進、在關鍵時刻支撐自己的動力，陪伴她征戰球場，將記憶的力量化作每一次揮拍的能量，堅定無懼地踏上奪冠之路。
金士頓全球業務行銷副總裁吳志恒表示：「這次和小戴合作的形象影片《記憶 讓我更強》展現了金士頓始終如一的核心價值，希望讓大家看到在世界第一的背後，是『記憶』帶來茁壯、是『記憶』成就卓越、是『記憶』讓我們更強。」
戴資穎聯名珍藏版隨身碟以羽球為設計原型，以細膩的羽毛紋路與印有戴資穎親筆簽名的球托打造出擬真的羽球造型隨身碟。此外，霧面質感與Rex紅頭造型吊飾等精緻細節，除了象徵戴資穎對羽球的熱情外，更展現金士頓對產品的專精與工藝。戴資穎聯名隨身碟具備64GB的儲存容量與 USB 3.2 的高速傳輸介面，兼具美感與實用性，盼能為所有消費者記錄每一個重要記憶。
戴資穎表示：「金士頓對品質的堅持，就像我對自己的要求，相信自己永不放棄。這款聯名隨身碟的設計概念來自我最熟悉的羽球，看到成品時就好像第一次打球那麼開心，希望這個珍藏版設計，也能帶給大家力量，留下自己的專屬記憶。」