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NBA／打瘋了！穆雷大爆發砍42分　隻手挽救金塊淘汰命運

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-08-26 09:43:48

▲金塊主控Jamal Murray幫助球隊在季後賽取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊主控Jamal Murray幫助球隊在季後賽取勝。（圖／美聯社／達志影像）
系列賽1-3落後、退無可退的丹佛金塊隊，靠著明星主控Jamal Murray（穆雷）個人獨拿42分、8籃板、8助攻的英雄式表現，最終克服前三節打完還落後的劣勢，逆轉以117:107 贏球，也確定將會有第6戰的進行。

上一戰Murray個人砍下50分，已經是相當不可思議的表現，但可惜那場比賽爵士球星Donovan Mitchell砍下全場最高的51分，幫助猶他以2分之差聽牌，也讓金塊面臨被淘汰的命運。

今天的比賽爵士依舊掌握著優勢，靠著第二節31:21的分差，他們上半場打完取得9分領先，眼看很有機會取得晉級資格。不過下半場開打後，前兩節只拿9分的Murray突然開始爆發，第三節無數次高難度上籃都能打進，單節砍下17分，讓球隊追到只剩4分落後。

決勝節Murray持續爆發，幫助金塊打出一波8:0的攻勢反超，讀秒時刻他又助攻給自家中鋒Nikola Jokic投進鎖定勝局的三分球，終場金塊在驚滔駭浪中以10分之差贏球，避免遭到淘汰的命運。

Murray上一場50分，今天得分又突破40分大關，成為史上第5位曾經辦到如此壯舉的球員，前4人分別是：Michael Jordan、Jerry West、Wilt Chamberlain、Rick Barry，這些人的共同身分是名人堂球員。

而除了他之外，Jokic今天也用19投12中的超高命中率拿到了31分，其中的23分是在首節得到的，兩人攜手爆發幫助球隊擋下爵士今天晉級的美夢。

爵士方面，今天球隊有6人得分上雙，「一哥」Mitchell拿到了不俗的30，但是Mike Conley和Jordan Clarkson此役沒有前兩場那麼可怕的投籃命中率，面對金塊雙星的猛烈火力，最終敗下陣來。

關鍵字

金塊 爵士 JamalMurray NBA季後賽 Jokic

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