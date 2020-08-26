🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

CBA／林庭謙挑戰CBA　恩師吳正杰：要傳還是要投得拿捏好

記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-08-26 17:02:59

▲林庭謙(中)和恩師吳正杰(左)及父親林正明(右)合影。（圖／啟程國際運動行銷提供）
▲林庭謙(中)和恩師吳正杰(左)及父親林正明(右)合影。（圖／啟程國際運動行銷提供）
林庭謙在今年CBA選秀會上被天津隊以首輪第3順位挑中，正式進軍職業，而談到對他生涯幫助最大的人，除了父親林正明之外，金華國中籃球教練吳正杰也可說是居功厥偉。當初選擇不讓林庭謙打固定位置，而是讓他自由發展，最終成就後者的全面球技。談到當年的決定，他認為這就是當今籃壇「小球」風潮的一種趨勢。

「我們學校的模式就是不侷限孩子一定要打什麼位置，因為現代籃球位置的概念越來越模糊，你看NBA這麼多球隊打五小陣容，尤其塞爾提克(很多球員)2-4號都要打，所以在基礎的階段，應該要讓球員去嘗試每個位置。」談到自己教育的理念，吳正杰這麼說道。

吳正杰說，學生球員應該要先有一個穩定的特長，之後再往其他方面的能力去擴張，這樣未來才不會說找不到方向。這也是他一直以來培育球員的一種想法和理念。

而雖然林庭謙是有射程的選手，不過吳正杰多年前就鼓勵他要往一號位轉型，這樣在國際舞台上才會比較有發展性。因此他也指出前者現階段要到CBA去打球，最緊迫得修正的缺點，就是在於出手和傳球的決策性上。

「出手與傳球的時間，他還要去掌握得更好。」吳正杰指出，「什麼時候該投、什麼時候該傳，這是從二號位轉一號位最困難的部分。有時候明明該投你不投，把球傳出去；或是有時候明明該傳，你卻投了，這是要去拿捏取捨的部分。」

除了林庭謙外，陳將双也是可以打多個位置、並且天賦足以赴美築夢的金華籃球好手。比較兩人的打法風格時，吳正杰說：「將双更偏向一號型的球員，他真的有原住民的創意天分，能夠傳出一些不可思議的球。像是高國豪也是這樣，他們真的有些天分是別人學不來的。」

關鍵字

小球 場上位置 吳正杰 林庭謙 CBA

NOW民調中心

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答
彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

[PR]出道22年23吋螞蟻腰沒變過！曾莞婷分享超有感的5個瘦腰秘訣

出道22年23吋螞蟻腰沒變過！曾莞婷分享超有感的5個瘦腰秘訣

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽