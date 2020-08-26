CBA／林庭謙挑戰CBA　恩師吳正杰：要傳還是要投得拿捏好

「我們學校的模式就是不侷限孩子一定要打什麼位置，因為現代籃球位置的概念越來越模糊，你看NBA這麼多球隊打五小陣容，尤其塞爾提克(很多球員)2-4號都要打，所以在基礎的階段，應該要讓球員去嘗試每個位置。」談到自己教育的理念，吳正杰這麼說道。
吳正杰說，學生球員應該要先有一個穩定的特長，之後再往其他方面的能力去擴張，這樣未來才不會說找不到方向。這也是他一直以來培育球員的一種想法和理念。
而雖然林庭謙是有射程的選手，不過吳正杰多年前就鼓勵他要往一號位轉型，這樣在國際舞台上才會比較有發展性。因此他也指出前者現階段要到CBA去打球，最緊迫得修正的缺點，就是在於出手和傳球的決策性上。
「出手與傳球的時間，他還要去掌握得更好。」吳正杰指出，「什麼時候該投、什麼時候該傳，這是從二號位轉一號位最困難的部分。有時候明明該投你不投，把球傳出去；或是有時候明明該傳，你卻投了，這是要去拿捏取捨的部分。」
除了林庭謙外，陳將双也是可以打多個位置、並且天賦足以赴美築夢的金華籃球好手。比較兩人的打法風格時，吳正杰說：「將双更偏向一號型的球員，他真的有原住民的創意天分，能夠傳出一些不可思議的球。像是高國豪也是這樣，他們真的有些天分是別人學不來的。」