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NBA／聯盟緊急停擺　但仍有球員希望能完成本季賽事

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-08-27 09:02:15

▲NBA球員為了響應黑人民權運動，選擇在球場上用各種方式抗議不公。（圖／美聯社達志影像）
▲NBA球員為了響應黑人民權運動，選擇在球場上用各種方式抗議不公。（圖／美聯社達志影像）
NBA本賽季一波三折，在三月份先因為新冠病毒疫情而停賽，之後又因為美國社會爆發大規模的反非裔美人遭種族歧視的社會運動而受到影響，目前季後賽已經全面停賽。不過根據《ESPN》報導，仍有球員希望能完成本賽季。

在今天的賽事之前，公鹿內部進行了會議，最終決定響應黑人民權運動而罷賽，此舉也獲得聯盟大部分人的支持，之後雷霆和火箭及湖人和拓荒者也決定罷賽，聯盟緊急宣布今天的季後賽延期。

公鹿之後發表聲明表示，他們此舉是為了利用這個平台去反應過去的4個月非裔美人社區面臨的種族不平等現象。「過去的幾天，在威斯康星州，我們目睹了Jacob Blake被一名警官射擊背部7次。雖然外界一直在大聲疾呼做出改變，但是根本就沒有任何實際效果。所以，我們今天的專注點不應在籃球上。」

他們說自己在場上盡力打高水準的籃球，因此也希望立法者和執法機關能做到這一點，要求給予Blake公平待遇，並且要警察負責。「威斯康星州議會有必要再次召開會議，採取有意義的措施，解決警察問責制、暴力和刑事審判方面的一系列問題。我們希望所有的公民都能夠自我教化，採取和平、負責任的行動，同時記得在11月3日投票。」

目前這次參加復賽的所有球員將在當地晚上8點進行會議，以討論之後的下一步。而根據報導，有許多球員希望能盡可能的打完這個球季，因為為了進來復賽園區他們已經做出犧牲，而且也認為這個舞台是他們發聲的最好方式。一位明星球員對此表示：「我們已經來到這裡，讓我們有始有終。」

雅虎體育記者Chris Haynes表示目前球員內部有兩種聲音，一種希望能完成賽季，另一些則希望能長期罷賽，「所有園區內的球員都被允許參加這次會議。在會議中他們將表達擔憂，並探討進一步的計劃。有些球員現在就想回家，但與我交談過的相當一部分數量的球員感覺，『我們已經來到這裡了，打到這一步我們已經付出了大量犧牲，為何不打完這個賽季呢？並且利用這個NBA的平台繼續提升社會認知度。』所以很多球員的情緒複雜，意見不一。」

關鍵字

季後賽 NBA 黑人民權運動 罷賽 公鹿

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