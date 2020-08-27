NBA／聯盟緊急停擺　但仍有球員希望能完成本季賽事

在今天的賽事之前，公鹿內部進行了會議，最終決定響應黑人民權運動而罷賽，此舉也獲得聯盟大部分人的支持，之後雷霆和火箭及湖人和拓荒者也決定罷賽，聯盟緊急宣布今天的季後賽延期。
公鹿之後發表聲明表示，他們此舉是為了利用這個平台去反應過去的4個月非裔美人社區面臨的種族不平等現象。「過去的幾天，在威斯康星州，我們目睹了Jacob Blake被一名警官射擊背部7次。雖然外界一直在大聲疾呼做出改變，但是根本就沒有任何實際效果。所以，我們今天的專注點不應在籃球上。」
他們說自己在場上盡力打高水準的籃球，因此也希望立法者和執法機關能做到這一點，要求給予Blake公平待遇，並且要警察負責。「威斯康星州議會有必要再次召開會議，採取有意義的措施，解決警察問責制、暴力和刑事審判方面的一系列問題。我們希望所有的公民都能夠自我教化，採取和平、負責任的行動，同時記得在11月3日投票。」
目前這次參加復賽的所有球員將在當地晚上8點進行會議，以討論之後的下一步。而根據報導，有許多球員希望能盡可能的打完這個球季，因為為了進來復賽園區他們已經做出犧牲，而且也認為這個舞台是他們發聲的最好方式。一位明星球員對此表示：「我們已經來到這裡，讓我們有始有終。」
雅虎體育記者Chris Haynes表示目前球員內部有兩種聲音，一種希望能完成賽季，另一些則希望能長期罷賽，「所有園區內的球員都被允許參加這次會議。在會議中他們將表達擔憂，並探討進一步的計劃。有些球員現在就想回家，但與我交談過的相當一部分數量的球員感覺，『我們已經來到這裡了，打到這一步我們已經付出了大量犧牲，為何不打完這個賽季呢？並且利用這個NBA的平台繼續提升社會認知度。』所以很多球員的情緒複雜，意見不一。」