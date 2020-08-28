攀岩／李虹瑩對教練角色有熱誠　盼未來有機會能全職投入

李虹瑩今年中受肘傷所苦，不過在這一段時間的休養和復健後，已經恢復的差不多了。「現在比較長時間在做重量訓練，主要是針對下肢，上肢也恢復的不錯，強度上已經拉回到90%了，就是要避免舊傷再復發，整體來說狀況有逐步的提升。」
她強調自己現在有逐步的提升訓練強度，但主要還是以不受傷為前提，也透露應該到9月就會有一個比較好的身體狀態，屆時會再全力加強鍛鍊2、3個月，藉此來衝擊12月的亞錦賽。
李虹瑩剛過35歲的生日，過去幾年她一肩扛起台灣運動攀登在國際賽上的能見度，但總有一天會退役。所以她也語重心長的呼籲國內應建立起一定規模的訓練中心以及教育訓練，這樣此項目才能繼續培養出優異的選手。
「場地是首要，再來是人力資源，當然是很理想化，但是我努力的目標。」李虹瑩說，其實目前國內有蠻多青少年投入訓練，也有不錯的表現，但是未來如果要成為國際選手，還是有賴於大環境的努力，不過現在台灣攀岩運動的發展還是依靠民間有心人士的熱誠比較多。
談及目前選手訓練上的困境，李虹瑩表示：「我現在主要擔任選手，偶而有空兼任教練，說實在的是有點辛苦。如果以後國家建立培訓隊，那在教練的資源上沒有人能支援我，當有更多選手要加入，我可能最終還是只能以我的安排為主。」
那麼當教練的感覺如何？李虹瑩笑說蠻有成就感的，但也很有挑戰性，「看著選手很認真的想要成長，自己就會想盡所能的幫助他們。不過如果要把這角色做好，還是需要全職的投入，我是希望未來能有機會。」
為了讓此運動項目在全台的發展更茁壯，目前李虹瑩也積極的推動希望全運會能加入運動攀登，「如果進入全運會，那麼各縣市就有資源支持選手去做訓練，我相信願意投入的人才會越來越多，發展上也會更加平均。」