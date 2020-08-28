NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

攀岩／李虹瑩對教練角色有熱誠　盼未來有機會能全職投入

記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-08-28 10:02:42

▲李虹瑩參加中華民國山岳協會舉辦的健行活動。（圖／傳動數位整合行銷提供）
▲李虹瑩參加中華民國山岳協會舉辦的健行活動。（圖／傳動數位整合行銷提供）
我國攀岩國手李虹瑩目前正在為東京奧運資格而努力，不過她目前也開始投入基層的教育訓練，也坦言對教練的角色頗有興趣，未來如果褪下選手身分，那確實可能專心的去幫助年輕一代的選手成長進步。

李虹瑩今年中受肘傷所苦，不過在這一段時間的休養和復健後，已經恢復的差不多了。「現在比較長時間在做重量訓練，主要是針對下肢，上肢也恢復的不錯，強度上已經拉回到90%了，就是要避免舊傷再復發，整體來說狀況有逐步的提升。」

她強調自己現在有逐步的提升訓練強度，但主要還是以不受傷為前提，也透露應該到9月就會有一個比較好的身體狀態，屆時會再全力加強鍛鍊2、3個月，藉此來衝擊12月的亞錦賽。

李虹瑩剛過35歲的生日，過去幾年她一肩扛起台灣運動攀登在國際賽上的能見度，但總有一天會退役。所以她也語重心長的呼籲國內應建立起一定規模的訓練中心以及教育訓練，這樣此項目才能繼續培養出優異的選手。

「場地是首要，再來是人力資源，當然是很理想化，但是我努力的目標。」李虹瑩說，其實目前國內有蠻多青少年投入訓練，也有不錯的表現，但是未來如果要成為國際選手，還是有賴於大環境的努力，不過現在台灣攀岩運動的發展還是依靠民間有心人士的熱誠比較多。

談及目前選手訓練上的困境，李虹瑩表示：「我現在主要擔任選手，偶而有空兼任教練，說實在的是有點辛苦。如果以後國家建立培訓隊，那在教練的資源上沒有人能支援我，當有更多選手要加入，我可能最終還是只能以我的安排為主。」

那麼當教練的感覺如何？李虹瑩笑說蠻有成就感的，但也很有挑戰性，「看著選手很認真的想要成長，自己就會想盡所能的幫助他們。不過如果要把這角色做好，還是需要全職的投入，我是希望未來能有機會。」

為了讓此運動項目在全台的發展更茁壯，目前李虹瑩也積極的推動希望全運會能加入運動攀登，「如果進入全運會，那麼各縣市就有資源支持選手去做訓練，我相信願意投入的人才會越來越多，發展上也會更加平均。」

關鍵字

李虹瑩 運動攀登 攀岩 教練 東京奧運

延伸閱讀

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽