籃球／夏季挑戰賽下周登場　現場送盧廣仲限量月曆

「2020台灣夏季籃球挑戰賽」將在台北體育館舉辦，全部賽程免費入場，電視、MOD由緯來電視台轉播，網路直播快樂電視APP，4隊努力展現夏季苦練的成果，回饋球迷對於台灣籃球的熱情支持。
SBL第17季冠軍戰，由於台啤囊括上下半季冠軍，在7戰4勝賽制中先取得1勝，最後雙方打到最後一戰，台啤以4：3力克裕隆納智捷，取得第17季冠軍。夏季挑戰賽就是雙方自冠軍賽後首度交手，裕隆能否復仇成功、台啤能否捍衛王者榮耀，就看夏季首戰結果。
夏季挑戰賽由年輕人熱愛的盧廣仲公益代言，盧廣仲曾獲得金曲獎最佳新人獎、最佳作曲人獎、最佳年度歌曲獎、電視金鐘獎戲劇節目男主角獎、新進演員獎等諸多榮耀。盧廣仲特別拍攝2020年9月至2021全年的月曆海報，現場免費贈送給到場應援的球迷珍藏，數量有限發完為止。
「2020台灣夏季籃球挑戰賽」4隊在初賽將交手兩次，為了加強競爭性，8月31日至9月2日的首輪交手勝隊獲得積分1分；9月3日至9月5日次輪交手勝隊得積分2分，9月6日決賽將由積分第1名與第2名爭冠、第3名與第4名爭季軍。由於採取新賽制積分制，每一場都是關鍵，不能絲毫放鬆，4隊總教練與球星們都積極備戰。
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