籃球／迷失自己惹「麻」煩　張宗憲發近千字文懺悔

張宗憲Instagram全文：
手機一直被扣留
直到昨天才去重辦SIM卡
剛好也趁這個機會遠離過去
一直盲目追求的東西
幾個前陣子在我身邊的朋友
告訴我很多球迷和關心我動向的人
都在為我加油 也希望能有一天能看到
我繼續在球場上奔跑
當然 也有些等著看戲 在網路上靠北我的人
既然在事情發生前 自己就了解 社會上對大麻的觀感, 被逮到也沒什麼好後悔或者是逃避的！
人總是存有僥倖的心態, 我也接受一切後果
事實上, 有一段時間覺得自己好像過得很好
後面才發現 不過是在原地打轉
每個人都有人生的課題和困難需要去面對
我也不例外！ 到頭來 我也只是個普通人 也會犯錯.
討厭一個人其實不太需要什麼理由, 而這件事
只是讓原本就討厭我的人多了一個理由可以繼續靠北！
可能你們都在等我 出來道歉 求社會大眾原諒~
仔細想想, 從頭到尾受傷害被影響最多的人 其實也只是我自己而已.
不要把你們那崇高的道德觀架在我身上 ！
的確 有那麼一段時間 覺得自己是台灣唯一有罪的人
也有那麼一陣子走在路上害怕別人異樣的眼光
到頭來不是別人怎麼看我 而是我怎麼看待自己
有些人從上往下看低我 一副聖人很完美的人生
嘿！ 比起那些侵犯別人隱私 網路上霸凌他人的你們犯下得罪好像比我更重 幸運的是 沒觸法罷了.
從8歲開始打球到現在 已經記不太清楚 上一次
沒有任何束縛快樂的打籃球是什麼時候了
這輩子一直有目的的打球
要比誰強 想證明給誰看 為什麼他賺的比我多
到現在才能稍微找回小時候單純打籃球的感覺
風波發生不到一個禮拜就恢復了訓練 這一次
沒有任何原因 純粹打球讓我感到平靜 讓我知道自己是誰！
這陣子 不是關在球場重量室練習 就是泡在海裡衝浪
我不會去想那些還沒發生的事 或是已經失去的東西, 對我而言一點也不重要
未來我會在哪裡 老實說 我還真不知道！
唯一可以確定的是 我還是我 一直沒有變
最後
給一直以來以我作為榜樣和支持我的球迷：
抱歉 讓你們失望了 沒有帶著你們的期待給社會帶來更多正面能量 及影響更多愛籃球的朋友
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