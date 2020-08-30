向下扎根培植未來棟樑　迷你足球前進台中足夢踏實

目前台中的國小至高中加上俱樂部約有105支球隊，據李昱叡表示，未來台中市政府規劃搭配「山海屯足球發展連線」計畫，也配合體育署及中華民國足球協會還有迷你足球協會等中央部會及民間組織，將足球推廣至大台中29個行政區均衡發展。除了政府資源外，也極需要民間企業大力支持，市府將透過「體育發展基金會」媒合適合的企業共同為台中的三級足球發展而努力。
Kickstar陣中有位來自捷克的外籍教練Lukas帶著三位外型亮眼的寶貝兒女 Jáchym及 Žaneta前來參賽，年輕時在捷克的Lukas也是身經百戰的足球好手，球技精湛的他在八年前本來有機會為台灣的甲組球隊效力，可惜在當踢之年為了家庭忍痛放棄，而當時外籍球員在台發展也受法規限制，只好將必身所學貢獻給台中的未來棟樑。他認為台灣的幼兒足球需要加強基本動作的訓練如盤球及傳球，避免激烈的肢體碰撞，同時他也非常重視小球員在比賽過程中開心與否，甚至嚴格禁止家長在場邊下指導棋，讓場上的小球員能盡情享受比賽的過程，而家長也對此舉樂於配合，不論輸贏 Lukas教練都會讓每位小球員上場體驗足球比賽帶來的樂趣。
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