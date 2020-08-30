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向下扎根培植未來棟樑　迷你足球前進台中足夢踏實

記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-08-30 00:34:08

▲小球員射門得分後興奮之情溢於言表。（圖／迷你足球協會提供）
▲小球員射門得分後興奮之情溢於言表。（圖／迷你足球協會提供）
台中市清水國小足球隊在奪下今年國小世界盃男子冠軍後，讓台中市政府更加篤定推廣幼兒足球的決心，因此今年的「109學年度迷你足球賽」台中站賽事持續在市政府的市政大樓中央川堂舉辦。本屆迷你足球賽以遊戲為主、競技為輔，將孩童分為6歲（U6）幼兒組及8歲（U8）國小組，除設計安全及趣味性規則，場地也設有充氣式圍欄、人造草皮球場，周邊還有體適能檢測服務及趣味足球攤位等，現場大朋友、小朋友玩得相當盡興。今年報名的隊伍相較去年小幅成長，在少子化及疫情的影響下實屬不易，台中市政府體育局局長李昱叡表示，台中對於基層足球的關心從不曾間斷過，除了三級足球基層發展外，今後對於幼兒足球的發展也積極重視，未來將籌劃各階層優秀的足球選手留在台中家鄉，同時也構思規劃增加學校足球師資需求，讓台中小孩在高中或大學畢業後繼續留在本地回饋鄉里。

▲小球員場上拼勁十足。（圖／迷你足球協會提供）
▲小球員場上拼勁十足。（圖／迷你足球協會提供）
目前台中的國小至高中加上俱樂部約有105支球隊，據李昱叡表示，未來台中市政府規劃搭配「山海屯足球發展連線」計畫，也配合體育署及中華民國足球協會還有迷你足球協會等中央部會及民間組織，將足球推廣至大台中29個行政區均衡發展。除了政府資源外，也極需要民間企業大力支持，市府將透過「體育發展基金會」媒合適合的企業共同為台中的三級足球發展而努力。

▲外籍教練Lukas全家都愛足球。（圖／迷你足球協會提供）
▲外籍教練Lukas全家都愛足球。（圖／迷你足球協會提供）
Kickstar陣中有位來自捷克的外籍教練Lukas帶著三位外型亮眼的寶貝兒女 Jáchym及 Žaneta前來參賽，年輕時在捷克的Lukas也是身經百戰的足球好手，球技精湛的他在八年前本來有機會為台灣的甲組球隊效力，可惜在當踢之年為了家庭忍痛放棄，而當時外籍球員在台發展也受法規限制，只好將必身所學貢獻給台中的未來棟樑。他認為台灣的幼兒足球需要加強基本動作的訓練如盤球及傳球，避免激烈的肢體碰撞，同時他也非常重視小球員在比賽過程中開心與否，甚至嚴格禁止家長在場邊下指導棋，讓場上的小球員能盡情享受比賽的過程，而家長也對此舉樂於配合，不論輸贏 Lukas教練都會讓每位小球員上場體驗足球比賽帶來的樂趣。

▲來自捷克的混血兒Žaneta。（圖／迷你足球協會提供）
▲來自捷克的混血兒Žaneta。（圖／迷你足球協會提供）
▲台中市副市長令狐榮達致詞。（圖／迷你足球協會提供）
▲台中市副市長令狐榮達致詞。（圖／迷你足球協會提供）
 

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