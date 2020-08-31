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NBA／下一季去哪打球？甜瓜：我祈禱能回到這裡

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-08-31 01:40:29

▲拓荒者球星Carmelo Anthony。（圖／美聯社／達志影像）
▲拓荒者球星Carmelo Anthony。（圖／美聯社／達志影像）
「甜瓜」Carmelo Anthony近年生涯跌到低谷，直到本季來到波特蘭拓荒者才終於找到他自己的定位，雖然今年球隊在季後賽首輪就被湖人給淘汰，但對他個人來說無疑是成功的一季。而談到續約問題，這位36歲的老將也表示，如果球隊願意，那他首選當然是回歸這裡。

Anthony在離開了尼克之後，面臨打法和球隊角色的轉型，但在雷霆和火箭待得都不是很順利，外界也對他多有批評，一度被認為可能生涯即將告終。不過這一季飽受傷兵困擾的拓荒者剛好需要人手，他也及時端正態度，打出老將的價值，重新獲得讚譽。

除了煥發生涯第二春之外，拓荒者的球員對於Anthony也都很尊敬，「雙槍」Damian Lillard和CJ McCollum都把他當成老大哥般尊敬，教練Terry Stotts也給予其一定的戰術地位，讓瓜哥在這裡重新感受到身為一個球星的尊嚴和肯定。

於是當賽後媒體問到他下一季想在哪打球時，Anthony堅定的說：「我祈禱是能回到波特蘭！」也感謝上帝讓自己在生涯尾聲時，在另一支球隊找到好的歸宿。

「每當你找到自在而且可以允許你做你自己的環境，可以發揮作用的時候，沒必要再嘗試不一樣的東西。」Anthony說道，「能在一場比賽中上場做我自己，我將永遠對此心懷感激。」

經歷了一度無球可打的低潮，Anthony坦言自己學到了很多，現在重返賽場，對很多事情看待的角度都不一樣，也會得到不同的體會。可以說是那一段時間讓他思考了很多，也對於籃球更加有熱情。

關鍵字

CarmeloAnthony 拓荒者 NBA季後賽 回歸 老將

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