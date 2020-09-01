NBA／有效封鎖字母哥　巴特勒砍40分率熱火搶下次輪首勝

熱火今天首節就讓公鹿砍下了40分，但他們後續立刻修正了防守端的錯誤，之後的三節沒有再讓對手單節拿到超過25分，並且讓公鹿全場發生了16次失誤，可說是能率先搶下一勝的關鍵。
此役熱火教練團針對Antetokounmpo設計了許多針對性的防守，不僅切斷他和隊友的連結，同時將他遠離禁區，必要時將其送上罰球線，效果相當的不錯。讓讓前者整場只出手了12次，同時發生了6次失誤，公鹿進攻體系也因此而當機。
熱火上半場主要看老牌控衛Goran Dragic的表演，他今天15投9中砍下27分、6籃板、5助攻，幫助熱火在兩節打完追到只剩3分差；下半場換Butler開始發威，尤其是在末節連續打進關鍵球的神勇表現，可說是一人澆熄了公鹿反撲的希望，今晚他20投13中拿下全場最高的40分。
而對公鹿來說更為不利的是，今晚他們的團隊三分球發揮出色，35投16中、命中率高達45.8%，但儘管如此能沒有辦法拿下熱火，下一場比賽該如何應對，考驗著以Mike Budenholzer為首的教練團的智慧。
自從去年在和暴龍系列賽被有效限制之後，Antetokounmpo缺乏投射能力、以及罰球不穩的缺點就被無限放大，今天他被熱火送上罰球線12次，僅中4球，表現不理想。同時今天他也無法在油漆區內有效拿分，若他無法做出調整，公鹿在這個系列賽恐將面臨苦戰。
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