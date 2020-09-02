NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

NBA／聰明哥末節連進5顆三分　綠軍逆轉暴龍系列賽2連勝

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-09-02 08:47:04update2020-09-02 08:47:57

▲塞爾提克後衛Marcus Smart第四節連進5顆三分球。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克後衛Marcus Smart第四節連進5顆三分球。（圖／美聯社／達志影像）
上一場比賽取勝的波士頓塞爾提克，今天在次輪第2戰趁勝追擊，將「衛冕軍」多倫多暴龍給逼上了絕境。他們在前三節結束還落後的情況下，靠著後衛「聰明哥」Marcus Smart火燙的三分球手感，最終以102:99贏球，在系列賽取得2:0領先。

本場比賽三節打完，暴龍還取得8分的領先，不過沒想到決勝節Smart突然在外線爆發、連續命中5個三分球，個人狂砍16分，幫助球隊打出一波25:9的高潮反超比分，戰局瞬間逆轉。

雖然之後暴龍靠著團隊戰力猛烈反撲，而讀秒時刻Jayson Tatum在進攻犯規後、又因為抗議動作過大，而被吹了技術犯規，從而讓暴龍有一擊扳平的機會。不過可惜北國勁旅未能把握，先是Pascal Siakam踩線違例，之後Fred Vanvleet的最後一擊也未能命中，導致他們以3分差輸球。

塞爾提克明星前鋒Tatum，今天出戰42分鐘，17投8中，其中罰球14投全中，繳出了34分、8籃板、6助攻的亮眼表現。而末節擋不住的Smart全場投進了６顆三分球，拿到了19分。主控Kemba Walker得到了17分，Jaylen Brown砍下16分。

而暴龍方面，今天僅有OG Anunoby得到超過20分，在家人來到園區後，Vanvleet今天手感稍微有所回溫，拿到19、7助攻，不過Siakam和Kyle Lowry兩人合計32投僅11中，只拿到了33分，成為他們末節遭到翻盤的主要原因之一。

關鍵字

MarcusSmart 三分球 塞爾提克 暴龍 NBA季後賽

延伸閱讀

NOW民調中心

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽