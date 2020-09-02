NBA／聰明哥末節連進5顆三分　綠軍逆轉暴龍系列賽2連勝

本場比賽三節打完，暴龍還取得8分的領先，不過沒想到決勝節Smart突然在外線爆發、連續命中5個三分球，個人狂砍16分，幫助球隊打出一波25:9的高潮反超比分，戰局瞬間逆轉。
雖然之後暴龍靠著團隊戰力猛烈反撲，而讀秒時刻Jayson Tatum在進攻犯規後、又因為抗議動作過大，而被吹了技術犯規，從而讓暴龍有一擊扳平的機會。不過可惜北國勁旅未能把握，先是Pascal Siakam踩線違例，之後Fred Vanvleet的最後一擊也未能命中，導致他們以3分差輸球。
塞爾提克明星前鋒Tatum，今天出戰42分鐘，17投8中，其中罰球14投全中，繳出了34分、8籃板、6助攻的亮眼表現。而末節擋不住的Smart全場投進了６顆三分球，拿到了19分。主控Kemba Walker得到了17分，Jaylen Brown砍下16分。
而暴龍方面，今天僅有OG Anunoby得到超過20分，在家人來到園區後，Vanvleet今天手感稍微有所回溫，拿到19、7助攻，不過Siakam和Kyle Lowry兩人合計32投僅11中，只拿到了33分，成為他們末節遭到翻盤的主要原因之一。
MarcusSmart 三分球 塞爾提克 暴龍 NBA季後賽