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NBA／透露當年為何放走「巨神兵」　波總的回答有洋蔥

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-09-02 09:54:27

▲獨行俠中鋒「巨神兵」Boban Marjanovic。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠中鋒「巨神兵」Boban Marjanovic。（圖／美聯社／達志影像）
達拉斯獨行俠本季首輪以2:4不敵洛杉磯快艇，但是球隊和冠軍大熱門纏鬥多場，在系列賽打出具有競爭力的內容，獲得外界的肯定。而其中陣中替補中鋒「巨神兵」Boban Marjanovic的高效表現也獲得不少的討論，近期在接受《The Athletic》記者Tim Cato採訪時，他的昔日恩師，馬刺教頭Gregg Popovich也透露了當初為什麼會放走他。

Marjanovic在2010年參加選秀，但是沒有被選中，但在2015年馬刺慧眼識英雄將其簽下，首季雖然上場時間不足10分鐘，但是可以用超過6成的命中率砍下5.5分，另外還有3.6籃板。

不過馬刺季後並沒有續約他，因此他職業生涯第2年就轉隊到了底特律活塞，對此Popovich表示自己現在看起來像個傻子一樣，但也對此作出解釋，強調絕非不看好Marjanovic的發展，「有的時候，你做出某些事是為了球員著想；如果這些事能讓球隊和球員雙方都受益，那就更好了。」

Popovich坦言Marjanovic對馬刺隊有著歸屬感，因此他當年季後很想留在聖城，不過活塞開出了3年2100萬美元的合約，而馬刺無力跟進，後者還想降價續約，不過波總建議他應該做出更符合他利益的決定。

「我們必須向他解釋，告訴他忠誠該有個限度。他必須照顧好自己的家庭，所以他必須做出一個決定。當時他得到的報價實在太高了，我們難以匹配。如果我當時勸他留下、不要這些錢，那我一輩子都會感到愧疚。」Popovich如此說道。

最終Marjanovic接受了恩師的建議，去到了活塞打球，今年則是輾轉來到了獨行俠，他生涯至今已經待了5支球隊，雖然不是球隊的核心，但總能做出應有的貢獻。他生涯至今已經拿了2200萬美元的薪水，目前則是正在執行和獨行俠簽下的2年700萬美元的合約。

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BobanMarjanovic GreggPopovich 馬刺 獨行俠 NBA

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