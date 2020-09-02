NBA／1:3落後上演大逆轉　Jokic致勝勾射率金塊搶七晉級

金塊上半場打出順暢的團隊進攻，反而爵士因為主將Donovan Mitchell手感不佳，上半場命中率極低，而且一度落後多達19分，兩節打完暫時以36:50落後多達14分。不過Mitchell第三節自我救贖，單節砍下13分，爵士也在Gobert坐鎮禁區的情況下，加強了防守強度，將比分追近到只落後5分。
第四節雙方你來我往，決勝時刻金塊靠著Jokic和Grant的兩次籃下進攻一度取得4分領先，但爵士沒有放棄，在比賽最後47秒，爵士又靠著Mike Conley切入拋給Rudy Gobert扣籃順利將比數給追平。不過下一波進攻Jokic又用一個小天勾，幫助球隊再度取得2分領先。
在兩次暫停回來之後，爵士決定把球交給Mitchell來操刀，但他持球推進時發生掉球失誤，金塊快攻也放槍，又讓爵士獲得最後一擊的機會，可惜Conley絕殺的三分球「刷鍋」而出，讓金塊在驚滔駭浪中寫下歷史，首輪系列賽以4:3晉級。
前兩戰帶領金塊在劣勢下做戰的主控Jamal Murray，今天在對方包夾嚴防下手感盡失，21投只有7中、僅拿17分，也讓球隊在下半場打得相當辛苦。但所幸Jokic在身背5犯的情況下扛起「一哥」，用沉穩的表現帶領球隊晉級。
Mitchell今天的命中率也不若系列賽前幾戰來得優異，整場22投9中拿到了22分、9籃板的數據；法國中鋒Goberts斬獲19分、18籃板的表現，兩人都已經傾其所有。雖然遭到淘汰，但爵士的表現無疑值得尊敬。