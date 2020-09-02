籃球／延長賽爆發助裕隆3連勝　林宜輝坦言體重又增加了

今天雙方在前三節打得相當激烈，互有領先，裕隆暫時以58:55領先3分；決勝節斑霸在快攻中拖車跟進扣籃，引爆全場氣氛。最後兩分鐘，裕隆取得4分的領先，不過台銀又靠著劉韋辰高難度的後仰跳投，加上蘇士軒的上籃將比分給扳平。
讀秒時刻，斑霸在籃下抓到進攻籃板後擺進2分，讓裕隆取得重要的領先，不過台銀發球後快速推進，蘇士軒接獲傳球後在斑霸面前投進2分，暫停回來之後李愷諺投籃未進，比賽進入延長賽。
延長賽裕隆前鋒林宜輝連投帶罰得到6分，讓球隊在最後2分鐘取得4分領先，但台銀之後又靠著陳侑昫的罰球扳平，雙方又來到86:86平手。
關鍵時刻胡凱翔造成對手犯規並且2罰命中，之後台銀在暫停後連續發生掉球失誤，李愷諺4罰3中讓球隊擴大到5分領先，裕隆最終順利收下勝利。
賽後裕隆總教練邱大宗表示雖然贏球，但今天也曝露出球隊的很多問題，希望球員不要因為連勝就迷失。另外也強調今天能贏，老將的貢獻非常大，特別是林宜輝起到非常大的動作。
在進入休賽季的林宜輝，這次盃賽看起來明顯又胖了不少，問及此事他不好意思地承認說應該有5公斤左右，也坦言自己的體質比較容易胖，之後還是要慢慢調整回來。
「因為這次的盃賽不在原本的計畫內，所以本來是計畫要在九月時開始做飲食調整。想到就覺得很煎熬。」而對於今天在關鍵時刻的貢獻，他表示自己今天的手感其實不是很好，因此就讓給隊友發揮，關鍵時刻再靠經驗來影響比賽。