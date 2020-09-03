NBA／末節連續2次爭議吹判　熱火巴特勒罰球絕殺公鹿

公鹿首戰失利之後，此役全隊拚命的想要扳平戰局，但他們第一節就被外線手感火燙的熱火拿到了38分，上半場則是以6分之差落後；第三節公鹿加強防守，一度將分差縮小到只落後1分。
但想不到決勝節Tyler Herro跳了出來，先是切入買犯得手，之後又是外線冷箭命中，熱火得以再次將領先拉開安全範圍，最後15秒熱火領先6分，眼看公鹿就要買單，不過此時就接連出現爭議判決。
Giannis Antetokounmpo和Brook Lopez的兩次上籃，幫助公鹿將分數追到只差2分，之後 Butler的2罰僅1中，最後4.3秒裁判在Khris Middleton出手三分球時，吹了一個僅有輕微身體接觸的犯規，讓前者三罰全中追平比數；之後Butler執行最後一擊，Antetokounmpo手碰到他裁判響哨，後者兩罰全中，比賽結束。
一改昨天出色的外線手感，今天公鹿隊全場籃框加蓋，多次三分球空檔外能把握，團隊25投只有7中，命中率才28%，反觀熱火則是45投17中，命中率為378%。而在進攻籃板方面，公鹿雖然領先對手10個，但失誤也比對方多4次。
公鹿「字母哥」Antetokounmpo今天表現比上一場好上許多，全18投10中拿到29分、14籃板，明星射手Middleton也得到了23分、8助攻、6籃板的全面數據，此外中鋒Lopez和控衛Eric Blesoe也各自都拿下了16分。
不過熱火這邊得分點更平均，雖然Butler今天只有13分進帳，但球隊有7人得分上雙，主控Goran Dragic連6場得分破20分，是今天球隊贏球的最大功臣，而扮演奇兵的Herro則是得到17分。
JimmyButler 爭議判決 公鹿 熱火 裁判