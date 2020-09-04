中職／豆花妹來了！912為富邦再度開球

悍我們一起全力追夢！富邦悍將與台北富邦銀行奈米投聯手出擊，9/12(六)－13(日)要將新莊棒球場變身成一座夢想島，將透過奈米投的小額投資、智能理財及客製規劃，帶領家人們靠著精準投資實現夢想。連兩日內野進場除了有機會獲得「ONE TEAM ONE DREAM」夢想島悍將專屬T-shirt(9/12(六)夢幻白；9/13(日)日曜藍)外，還可以實現站上投手丘開球、體驗貴賓室看球視角的夢想，號召大家換上戰服化身勇者。
陪伴你實現夢想的好朋友－台北富邦銀行奈米投攜手富邦悍將於9/12(六)－13(日)在新莊主場打造夢想島，現場將設置各項以「精準」為主的關卡，凡成功突破難關者即可打開寶箱獲得為悍將主場賽事開球、票券免費升等至VIP包廂、實戰簽名球等悍將寶藏。而島上最美麗的天使們也將熱情為你加油，16位女孩的「Fubon Angels簽名會」於9/13(日)登場，全員到齊與你一起完成夢想。
追尋夢想的路上需要勇往直前的熱情，今年夏天最青春無畏的華劇《我的青春沒在怕》，由「豆花妹」蔡黃汝及唐禹哲領銜主演，描述時下年輕人以積極、不放棄的精神面對職場、生活與愛情間逆境，體現「新世代」活出自我的態度，更鼓勵大家勇敢追夢，勇氣代表蔡黃汝及唐禹哲將在9/12(六)現身新莊夢想島擔任開球嘉賓，為大家投出一顆勇闖夢想的好球！相挺每個求勝時刻，9/12(六)－13(日)邀請家人們進場，悍我們繼續一同「勇闖夢想島」，「要投，就投奈米投」