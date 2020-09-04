排球／旅義第一舉球員楊怡真　待疫情趨緩挑戰泰國聯賽

楊怡真是台北世大運女排舉球員，曾連4年拿下企業排球聯賽最佳舉球員，2018年和義大利超級聯賽一級球隊Filottrano LARDINI簽約，成為我國女排旅義第一人，去年返台加入企排極速超跑隊。
楊怡真透露近期和泰國的球隊密切接觸中，但因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，各國對於外籍人士入境都有嚴格管控，球隊不敢貿然簽下外援，自己也坦言會徬徨，「但沒有去挑戰，你不知道你可以做到什麼程度。」
楊怡真表示，以前泰國和台灣實力、打法相近，但近年泰國水平不斷往上提升，保持在亞洲4強，「自己很想去，想知道他們如何訓練、提升技巧，他們的爆發力真的很好。」
泰國聯賽因疫情關係，今年賽程從4月延至7月才結束，開季時間也推遲1個月，預定12月初開打，楊怡真表示，目前都在自主訓練，或去幫忙帶大學球隊，希望保持最佳狀態挑戰旅外生涯。
楊怡真談起旅義生活笑說最難的是溝通，特別要學習場上術語，這次想挑戰泰國也同樣需要學新語言，雖然辛苦但她反倒樂在其中，「想接觸不一樣的訓練，踏出去看看其他國家的觀念和想法，其實排球觀念進步很快。」
楊怡真因哥哥關係開始打排球，爺爺還是排球裁判，從國中開始連續參加8年永信杯，形容永信杯像「排球人的懇親會」，儘管這次不會參賽，但會到現場為大家加油。