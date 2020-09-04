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籃球／夏季挑戰賽決賽「平民巨星」冠軍歌手嗨翻全場

記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-09-04 18:41:39

▲饒舌隊伍Fun ones擅長結合時事梗與趣味，將在季軍戰中場用嘻哈帶動全場氣氛。（圖／2020台灣夏季籃球挑戰賽提供）
▲饒舌隊伍Fun ones擅長結合時事梗與趣味，將在季軍戰中場用嘻哈帶動全場氣氛。（圖／2020台灣夏季籃球挑戰賽提供）
「2020台灣夏季籃球挑戰賽」鏖戰至最後階段，目前裕隆納智捷隊以5分積分、台灣銀行隊3分領先，在積分制的設計下仍需要小心保位，精彩決賽將在6日登場。為讓觀眾感受現場魅力，大會特別邀請今夏最熱門歌唱選秀節目《平民巨星》總冠軍王少逵、饒舌隊伍「翻玩」Fun ones到場，在冠軍戰及季軍戰中場演出，炒熱決賽氣氛。

▲《平民巨星》總冠軍王少逵將在冠軍戰中場，演唱大會主題曲「不甘於平庸」。（圖／2020台灣夏季籃球挑戰賽提供）
▲《平民巨星》總冠軍王少逵將在冠軍戰中場，演唱大會主題曲「不甘於平庸」。（圖／2020台灣夏季籃球挑戰賽提供）
「2020台灣夏季籃球挑戰賽」人氣熱度媲美因疫情暫停的瓊斯盃，各隊本土球員精銳盡出，裕隆目前以全勝戰績4勝0敗、積分5分領先群雄；台銀2勝2敗、積分3分居次；台灣啤酒、高雄九太科技能否搶下決賽資格，就看5日第二輪賽事最後結果。今年新秀在挑戰賽中表現極佳，裕隆斑霸、台銀簡家暐、蘇士軒、台啤陳昱翰都有好演出，九太狀元李漢昇則因撞傷肩膀需要休養1個月，可見賽事的激烈性。

▲九太隊選秀狀元李漢昇（前左）遭裕隆斑霸撞傷肩膀，賽後斑霸特別前往致意。（圖／籃協提供）
▲九太隊選秀狀元李漢昇（前左）遭裕隆斑霸撞傷肩膀，賽後斑霸特別前往致意。（圖／籃協提供）
夏季挑戰賽6日將進行最後決賽，為讓全場觀眾能夠感受超嗨情緒，邀請王少逵、Fun ones到場炒熱氣氛。《平民巨星》由藝人黃子佼主持，集結各行各業最好的嗓音，都是有故事、有夢想的歌唱好手，是今夏最多人關注的歌唱選秀節目。

《平民巨星》總冠軍王少逵擊敗眾多歌唱好手，獲得發行個人單曲的機會，將在冠軍戰中場演唱大會主題曲「不甘於平庸」；饒舌隊伍Fun ones是比賽常勝軍，擅長結合時事梗與趣味，用嘻哈翻轉生活，將在季軍戰中場用嘻哈帶動全場氣氛，在《平民巨星》週冠軍時，也與玖壹壹合唱。

王少逵表示：「能在盧廣仲代言的夏季挑戰賽演出，就像比賽的口號『對自己的挑戰一直在』一樣，要拿出最好的表現面對挑戰，希望自己的創作歌曲能讓現場觀眾感動，帶動比賽的氣氛。」

對於能在現場演唱饒舌，翻玩Fun ones說：「參加《平民巨星》收獲太多，能和大前輩玖壹壹同台根本像在做夢一樣，現在還能在夏季挑戰賽中表演給這麼多優秀的球員和現場觀眾看，真的太感謝了，我們將演唱尚未發行的新歌Lucky Me送給大家，讓大家都一起幸運每一天。」

▲2020台灣夏季籃球挑戰賽賽程表。（圖／2020台灣夏季籃球挑戰賽提供）
▲2020台灣夏季籃球挑戰賽賽程表。（圖／2020台灣夏季籃球挑戰賽提供）
 

關鍵字

2020台灣夏季籃球挑戰賽 王少逵 平民巨星 Funones 黃子佼

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