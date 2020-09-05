NBA／美國名嘴：Nash能接任籃網教頭是「白人特權」

Nash職業生涯2次獲得年度MVP的肯定，當年他在太陽效力時率隊打出「七秒快攻」的華麗進攻，可說是小球戰術的發揚者之一。但其生涯雖然成就輝煌，但卻沒有拿過冠軍，這也是他至今為止最深的遺憾。
如今入主執教有Kevin Durant和Kyrie Irving兩大巨星坐鎮的籃網，Nash將有機會能一舉圓夢。不過在近期美國種族對抗氛圍濃厚的氣氛下，他獲得這次簽約的機會，卻遭到有心人士的炒作。
Smith在節目上痛批Nash能成為籃網教頭是「白人特權」，「他在任何級別的比賽中都沒有執教經驗，結果卻得到了籃網的工作？我知道Kyrie和KD都支持他，但是想想，他們拒絕了Tyronn Lue、Mark Jackson和Sam Cassell。」
而Garnett見此言論之後，也表示贊團，他轉發該則訊息並寫道：「你們怎麼看呢？其實我蠻喜歡這筆操作的，但我也聽到你說的了Stephen A.，這是事實。」
Smith一直以來是《ESPN》評論性節目＜First Take＞的台柱，然而他這次的非專業性的發言可能傷害到自己、公司以及他為之努力的事業。很顯然Nash在執教經驗上的確比較不足，但他在球員時代一直都以高球商及領導能力所著稱，而且也獲得隊內兩位主要球星的認可，這些因素都使得他有資格跳過一些傳統的「步驟」，來獲得這個職位。
而在美國社會如今被種族主義搞得烏煙瘴氣的此刻，Smith在沒有根據的情況下，指責一個人靠著白人身分獲得職位，不但有失自己的專業性，也可能助長加深種族裂痕。