NBA／爭取重返爭冠行列　ESPN：勇士會盡可能交易榜眼籤

勇士在此前的5年都闖進到總冠軍賽，本季他們雖然無緣季後賽，不過主要是因為傷兵過多的原因，灣區仍然有3名正值當打之年的全明星球員，這也是為什麼外界大多預測他們下一季將會是西區季後賽的班底之一。
而在這樣的情況下，圍繞現有核心補強、打造一個有競爭力的隊伍，自然是最合理的選擇。Bontemps在自己報導中寫道，他詢問過多之球隊的高管，而得到的答案都是一致認為「勇士會盡最大的努力進行交易。」
「我們必須權衡的是——我們是否要去尋找一個能立刻提供球隊幫助的球員，因為我們認為未來幾年奪冠之窗仍然開啟著？」勇士總教練Steve Kerr在今年3月中旬受訪時表示，「我們是否將利用選秀權交易一名能幫助我們贏在當下的人？」
而勇士老闆Joe Lacob也在被問及此事時坦言，交易選秀權的確是選項之一，「也許我們會進行交易，這也是一種可能。我並不是說這是我們的首選，只是我們也得對此進行考慮。」
而隨著密爾瓦基公鹿在東區次輪面臨0:2的落後，以及之前關於Giannis Antetokounmpo的交易傳聞，《NBC》體育記者Monte Poole認為，勇士不是不可能把Klay Thompson、榜眼籤當作籌碼，來爭取得到「希臘怪物」的機會。
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