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NBA／三核心合砍83分！火箭打臉預測　次輪首戰轟垮湖人

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-09-05 11:52:21

▲James Harden(左)、Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
▲James Harden(左)、Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
儘管只休了1天就立刻進入下一輪賽事，不過休士頓火箭今天不受體能影響，在面對洛杉磯湖人系列賽的首戰，當家球星James Harden砍下全場最高的36分，而Russell Westbrook和Eric Gordon也合力拿到47分，「三核心」穩定發揮，讓他們終場以112:97擊敗對手。

上一輪火箭和雷霆廝殺到搶七才驚險勝出，因此外界一般認為身為西區第一種子、首輪又以4:1擊垮拓荒者的湖人，應該在禁區的攻防及體力上能佔有些許優勢，不過沒想到今天開賽戰局卻有點出乎外界預料之外。

湖人今天想要主打Antony Davis這個點，但始終沒有取得特別好的成效，反而火箭利用對方過度貼防外線的情況下，屢次切入取分，前三節打完以6分領先對手。

決勝節一開始Harden在場下休息，不過Westbrook此役一改首輪外線命中率不理想的問題，在這時候帶領替補球員打出一波高潮，瞬間將分差拉開到15分，而湖人在James及Davis上場後仍無法有效改善命中率的問題，因此最終只能眼看對手取勝。

今天火箭3位主要的得分箭頭都打出理想的內容，Harden整場20投12中，拿到36分、5助攻；Westbrook和Gordon分別拿到24分和23分，球隊今天投進13顆三分球，進攻端的發揮相當有水準。

湖人方面，身為球隊主攻點的Davis，今天整體效率還是相當不錯16投10中拿到25分，另外還抓下14籃板；而James也砍下20分、8籃板、7助攻的全面數據，不過其他人打得乏善可陳，沒有給予兩位球星火力支援，是今天輸掉比賽的重要原因。

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