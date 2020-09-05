足球／最強日本外援亮相！感受三連霸主藍鯨強度拚到抽筋

27歲的若林美里能勝任後衛以及中場，防守凶悍、搶斷出色，擁有相當豐富的比賽經驗，曾在2017年幫助JFE千葉市原贏得撫子一級聯賽盃后冠，並在2019年達成撫子聯賽150場出賽紀錄。
若林美里坦言2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情是她選擇來來的主因，「台灣疫情控制得好，之前有來過台灣，人很溫柔、很適合生活。」若林美里預計待到11月7日聯賽結束後。
若林美里3日晚間才隔離期滿，不曾和全隊訓練過，今天出賽和隊友搭配還是有些生澀，加上體能下滑，在喝水時間需教練幫忙拉筋，「一開始有點擔心天氣(太熱)，日本一般是踢夜場，加上2周沒訓練，其實下半場踢沒多久就有點抽筋。」
儘管如此若林美里在場上的拚勁仍帶給對手十足威脅性，帶領較年輕的陽信在本季首度連進2球，雖終場2:4吞敗，但她也肯定隊友，「大家就算失球也沒有放棄或責怪隊友，精神很棒，這次比之前對戰成績好，希望延續好習慣越來越進步。」
對於首戰就對壘藍鯨，若林美里也感受到衛冕軍實力， 「傳球默契很好，熟知共同的戰術，接連上很順暢，能做出很好的判斷。」藍鯨陣中也有來自日本的田中麻帆，兩人是舊識，前者在國家隊，後者剛好在U18，若林也透露兩人感情不錯。