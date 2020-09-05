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籃球／李啟瑋砍19分送台啤進冠軍戰　周俊三：名不虛傳

記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-09-05 17:50:08

▲李啟瑋本季從璞園轉戰台啤。（圖／林建嘉攝）
▲李啟瑋本季從璞園轉戰台啤。（圖／林建嘉攝）
九太科技今天在關鍵一戰對上台灣啤酒，靠著「年度最佳第六人」李啟瑋的爆發砍下19分，終場以62:54贏球，台啤將晉級冠軍戰，而九太則確定將在明天和台銀進行季軍戰。

此役雙方形成一場低比分的戰鬥，前3節打完台啤以53:34領先對手多達19分，不過末節九太球迷的鼓動下開始抓分，一度在最後42秒時，靠著吳曉謹的三分球追到只落後6分。

不過台啤在暫停回來之後穩穩發球過半場，也順利的罰進兩球，九太孤注一擲的進攻也沒進，因此最終就以8分之差贏球，在比較積分之後，確定無論稍後裕隆和台銀的比賽誰勝出，都不影響明天對陣的組合。

賽後台啤總教練周俊三表示，球隊在這幾場的表現越來越好，雖然第四節因為有一些失誤的狀況，不過整體來說還是打出非常棒的比賽，能將九太的分數壓的很低，最終又能擋住對手的追分。

李啟瑋在上賽季後加入台啤，雖然因為第四掌掌骨骨折的傷勢，而讓他融入的比較慢，不過周俊三認為他的外線能力是球隊所需要的，今天也在傷癒後後打出自己該有的能量，「去年第六人的身手名不虛傳」。

至於李啟瑋則是透露，自己上季掌骨受傷後休養了一個月才好，不過之後受傷部位還是有時候會痛，整體來說無大礙。在加入台啤之後，他坦言目前仍在尋找場上節奏，也感覺自己前幾場有點太急躁，不過今天有比較好一點。

談到台啤和璞園之間球隊戰術上的差異，李啟瑋認為其實都大同小異，不過在台啤由於陳昱翰在經驗上比較不足，因此自己有時候也要幫忙去帶球。

關鍵字

李啟瑋 台啤 九太 周俊三 夏季聯盟

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