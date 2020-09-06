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NBA／葫蘆裡賣什麼藥？尼克有意讓CP3和甜瓜在紐約合體

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-09-06 08:28:47

▲「CP3」Chris Paul(左)和「甜瓜」Carmelo Anthony(右)是多年好友。（圖／美聯社／達志影像）
▲「CP3」Chris Paul(左)和「甜瓜」Carmelo Anthony(右)是多年好友。（圖／美聯社／達志影像）
今年的NBA首輪季後賽已經結束，雷霆和拓荒者雙雙遭到淘汰，不過兩位老將「CP3」Chris Paul和「甜瓜」Carmelo Anthony都打出精彩的一季。而根據《SNY》的尼克隨隊記者Ian Begley透露，尼克隊他們兩人都很有興趣。

Anthony在上賽季中一度陷入無球可打的窘境之中，所幸今年傷兵滿營的拓荒者決定給他一個機會，而他也改變自我，進攻端努力融入球隊，防守上也打出拚勁，終於贏得外界的尊敬。

而Paul在去年和火箭一起爭冠失利後，季後爆出和球隊「一哥」James Harden理念不合，之後也被交易到雷霆。但想不到這一位超級控衛在這支重建中的球隊打出另一片天，他們本季殺進季後賽，並和火箭大戰7場才遺憾落敗。

尼克過去曾經將Anthony給交易出去，不過如今看他打得好，又有意將這一位深受紐約球迷喜愛的球星給找回來。尼克籃球事務總裁Leon Rose，過去曾是Anthony的經紀人，他上任之後也一直想把前客戶給帶回紐約。

雖然剛剛在拓荒者打出成績的Anthony，此前受訪時才表示自己很想回到波特蘭，看起來回到尼克的機會不高。不過Begley在報導中指出，如果尼克能通過交易得到Paul的話，身為他好友的Anthony一定也會增加回去紐約打球的意願。

但這兩位球員年齡都已經35歲以上了，對於正在重建中的紐約來說，除了提升票房之外，應該沒有太大實質性的幫助，何況Paul身上又背著一個大合約。只能說，尼克這次的操作又讓人摸不著頭緒。

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