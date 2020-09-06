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NBA／洛瑞和西亞坎姆都砍下20+10　暴龍將系列賽扳成2:2

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-09-06 09:24:28update2020-09-06 09:52:37

▲暴龍隊球星Pascal Siakam（圖／美聯社／達志影像）
▲暴龍隊球星Pascal Siakam（圖／美聯社／達志影像）
「衛冕軍」多倫多暴龍今天展現冠軍球隊的企圖心和實力，全隊投進17顆三分球，命中率高達38.7%，「新龍王」Pascal Siakam也終於打出全明星身手，全場繳出23分、11籃板的數據，主控Kyle Lowry轟下22分、10 籃板、7助攻，終場以100:93贏得勝利，將系列賽給扳平。

暴龍上一戰靠著OG Anunoby的壓哨絕殺，才驚險的在第3戰拿下勝利，而這至關重要的一擊似乎也讓球隊重新找回專注力，今天面對打起來明顯更具有競爭力，上半場打完和塞爾提克戰成49:49平手。

此前暴龍在系列賽不管贏或輸，他們在第三節的分數總是能壓過對手，今天也不例外，趁著對方大將Jaylen Brown因為犯規麻煩下場，以及球隊三分球手感升溫的情況下，他們打出32:24攻勢，也在該節取得8分領先。

決勝節比賽漸趨白熱化，比賽最後3分鐘暴龍領先9分，之後又靠Lowry的罰球擴大到11分，而塞爾提克這邊一度靠著Brown的三分球和Jayson Tatum的三分打，追到只落後5分，但之後Tatum進攻犯規，暴龍這邊兩分命中鎖定勝局。

Siakam和Lowry一起拿下45分，他們也成為隊史第一對在季後賽同場拿到「20+10」的選手。除了他們之外，得分後衛Fred Vanvleet也砍下17分、6籃板、6助攻的表現，而替補的老將Serge Ibaka，今天在中鋒Marc Gasol有犯規麻煩的情況下挺身而出，三分球4投4中得到18分、7籃板的數據。

塞爾提克方面，今天整體外線命中率不佳，雖然主將Tatum今天18投10 中、還是獲得24分、10籃板，但另一名好手Brown狀態低迷，18投只有4中，僅14分。

關鍵字

Siakam 暴龍 塞爾提克 NBA KyleLowry

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