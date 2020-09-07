網球／四年來首個非三巨頭的大滿貫冠軍　美網將誕生新王

Djokovic過去就有因為大力往觀眾席擊球，而遭到外界質疑的事情發生，這次傷到線審而被判定出局，他賽後澄清自己絕對是無意之舉，也認為此次的事件是一個寶貴的教訓，並且對所有因自己行為受到傷害的人道歉。
自從2016年Stan Wawrinka在美網拿到他個人第3座大滿貫以來，Roger Federer、Rafael Nadal和Djokovic包辦了近期13座大滿貫的所有冠軍，沒有旁落他人。
今年因為疫情，溫網和法網都已經宣布停賽，美網雖然開打，但Federer和Nadal都不參加，這也意味著Djokovic出局之後，將打斷3人對該賽事的壟斷。
目前男單仍在籤表中的球員，有已經晉級8強的A. Zverev、B. Coric、P. Carreno Busta，還有目前正要打16強賽的V. Pospisil、A. de Minaur、F. Auger-Aliassime、D. Thiem、D. Medvedev、M. Berrettini、F. Tiafoe、A. Rublev、D. Goffin、D. Shapovalov。所有人都沒拿過大滿貫，也意味著今年美網將會誕生一位新的冠軍。
而事實上，美網也是近年唯一一個有除了Federer、Nadal、Djokovic以及Andy Murray等4位球王之外的球員拿到冠軍的大滿貫賽事。上次另外3個大滿貫有「四巨頭」之外的球員獲得冠軍，已經是遠在2005年「沙皇」Marat Safin。