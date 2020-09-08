NBA／塞爾提克天王山痛擊暴龍　系列賽3:2率先聽牌

暴龍今天在對手嚴防下，遲遲找不到投籃感覺，首節居然只投進4球、拿到11分，而且其中有7分都是來自於OG Anunoby；第二節多倫多進攻雖然有所提升，但該節讓對手轟下37分，半場打完以35:62落後。
今天上半場暴龍43投13中，命中率才30.2%，反觀塞爾提克則是40投22中，命中率高達55%，這樣巨大的差距，也讓雙方兩節打完分數差距到27分，而這也是自採用24秒進攻時間以來，季後賽史上半場第二大的分差。
暴龍此役一度落後多達30分，雖然下半場試圖振作，但無奈前面落後的太多，而且塞爾提克今天的團隊表現一直很平穩，沒有給他們逆轉的機會，最終以22分之差取勝。
塞爾提克前鋒Jaylen Brown今天狀態不錯，18投10中得到27分，而主控Kemba Walker則是得到21分、7助攻，Jayson Tatum攻下18分、10籃板，球隊總共有6人得分上雙。
暴龍方面，三大主將Pascal Siakam、Kyle Lowry和Fred Vanvleet合計31投14中，得到38分。Siakam在下半場早早就領到第5次犯規，其他人的表現也乏善可陳，輸球的結果在意料之中。
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