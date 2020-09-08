全台最大！梅花湖鐵人三項　馬英九第四度挑戰半程賽

由宜蘭縣政府、中華民國鐵人三項運動協會主辦的宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽，今年邁入第13屆，今日在台北舉行賽前記者會，我國雅加達亞運國手張團畯、張嘉家，與鐵人新星兄妹檔潘子易、潘昱婷也現身會場，分享參賽經驗。
對於今年梅花湖，張團畯表示路線看似容易，但其實不簡單，「對我來說還是充滿挑戰性，會盡全力去完成比賽，表現到最好。」疫情期間，張團畯仍保持待命狀態，繼續為下半年度4場比賽備戰。
日前與家人陪伴阿公攻上武嶺的張嘉家，過去六度參加梅花湖鐵人三項都封后，今年挑戰第七冠，梅花湖特色就是選手特別多，觀眾也很多，滿滿加油聲讓人能夠忘卻疲累。
鐵人界最亮眼的新星「潘家兄妹」20歲的潘子易、17歲的潘昱婷也備受矚目，兩人6月才在國手選拔賽第一天接力賽稱王封后，目標站上2021年亞洲沙灘運動會鐵人三項頒獎台。
20歲的潘子易國、高中是游泳校隊，大學才正式投入鐵人三項，今年宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽首度參加菁英組賽事，就讀四維高中的潘昱婷將參加分齡組賽事，爭取佳績。
最愛跑步的「辣個男人」又來了！配合防疫，今年含淚割捨境外選手報名，但國內仍有近2000名鐵人運動愛好者報名參加，值得一提的是，前總統馬英九也將第四度挑戰半程賽，共襄盛舉。