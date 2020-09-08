中職／陳重羽敲出再見安打　統一延長10局逆轉富邦

富邦洋投羅力近期狀態起伏較大，上一戰只投了3又2/3局就狂丟9分退場，不過其中只有2分是自責分。今天他前3局無失分，但在4局下被郭阜林敲出陽春砲，接著被強襲球打中提前退場，由范玉禹接手投球任務。
至於獅隊近況不錯的布雷克，今天首局被李宗賢敲出二壘安打，兩出局三壘有人的情況下，被蔣智賢掃出帶有打點的安打，先丟1分；第4局他又被林益全敲出兩分打點的全壘打，讓富邦該局打完取得3:1領先。
5局下，統一展開反攻，林祖傑敲出內野安打上壘，接著林祐樂掃出左外野兩分砲，讓獅隊靠著這一棒將比數追成3:3，也逼使悍將再換投，讓林晨樺擔任第2任中繼投手。
6局上，富邦在二三壘有人時，申皓瑋擊出三游方向的內野安打，讓球隊再次超前。統一在第6局曾經攻佔滿壘，但卻擊出雙殺打無功而返，結果下一個局氣勢又倒向富邦這裡，張正偉兩出局後打出三壘安打，之後蔣智賢適時一擊，讓球隊多添保險分。
7局下，統一陳傑憲和郭阜林兩支二壘安打追回1分，但可惜主場軍的投手無法守成，鄭鈞仁在8局上二三壘有人時，又被李宗賢敲出兩分打點的安打，富邦取得7:4領先。下一局陳鴻文上來關門，但他在兩出局後，被郭阜林掃出3分砲，救援失敗，雙方進入延長賽。
10局下，陳鴻文續投，但他依舊沒穩定下來，先保送了鄧志偉，之後統一更換代跑陳重廷，林祖傑犧牲觸擊推進跑者，下一棒的陳重羽敲出再見安打，結束比賽。