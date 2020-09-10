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NBA／Lowry33分全場最高！暴龍2度延長擊敗綠衫軍續命

記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-09-10 09:50:52update2020-09-10 10:17:59

▲Kyle Lowry（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyle Lowry（圖／美聯社／達志影像）
NBA季後賽第二輪，去年冠軍暴龍遇上實力堅強的「綠衫軍」塞爾提克，兩軍正規賽打完以98:98平手，不過雙方進入2度延長賽後，Lowry中距離關鍵出手，終場幫助暴龍以125:122贏球，順利把系列賽逼平3:3平手。

此役上半場綠衫軍Jaylen Brown就拿下21分，幫助塞隊以52:48領先，不過第三節「范喬丹」Fred VanVleet單節3記三分球，加上罰進3球，順利緊咬比數。

第四節雙方防守持續加溫，OG Anunoby出手讓比數來到98:94，但是Daniel Theis利用灌籃把比數逼平，兩隊進入首度延長。

延長賽綠衫軍Jayson Tatum發生技術犯規，加上 Kyle Lowry出手得分，Norman Powell連拿5分，讓暴龍取得領先，然而綠衫軍Jaylen Brown兩罰俱中，雙方再度進入2次延長。

暴龍隊兩次進攻失利，Jayson Tatum灌籃得分，Daniel Theis也利用空中接力扣籃得分，Lowry上籃要回2分，Marcus Smart外線出手，Norman Powell、OG Anunoby也以三分回敬，Powell並利用抄截，完成三分打。

眼看Lowry中距離得手，讓暴龍以123:119領先，Tatum三分球再度逼近比數，不過暴龍Powell兩罰俱中，也幫助暴龍以125:122贏球，順利把系列賽逼成3:3平手。

Lowry單場33分，還有6記三分球，8籃板，6助攻，上場超過54分鐘，也是球隊贏球最重要功臣。

 

關鍵字

Lowry 暴龍 綠衫軍 季後賽 NBA

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