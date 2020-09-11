中職／本壘攻防判決爭議　林宥穎：問題在於有沒有雙腳跪

昨天中信兄弟和樂天桃猿的比賽中，出現本壘攻防戰的爭議，今天聯盟也針對此次判決進行說明，並給出回應。而富邦悍將捕手林宥穎針對此事在受訪時，也給出了自己的意見，他認為這次判決爭議的點在於「是不是用雙腳跪」。
林宥穎在看了影片後表示，兄弟捕手陳家駒一開始站的方向沒有問題，球回傳回來也沒有問題，「可是他做了一個雙腳跪的動作，那就很難界定了」。他也表示有時候的某些情形是可以雙腳跪的，但是這次的情況比較模稜兩可。
「他跪的是雙腳，所以不管判的是有阻擋、還是沒阻擋，大家都會有意見。」林宥穎說，球隊針對波西條款有討論過很多阻殺的方式，盡量都會用單腳跪，甚至不去跪左腳，來避免讓裁判認定是有妨礙的嫌疑。
林宥穎強調他的看法是腳的是關鍵，「我講的是我們不能用左腳，因為這樣會有意圖去阻擋的感覺。但他(陳家駒)一開始是有讓位的，他有讓壘包一個小小的角，這是沒問題的，但他跪了一腳，之後另外一腳又下去，是不是這樣造成判決認為蓄意阻擋，這就要看中職怎麼界定。」
「左腳跪地是非常不好的習慣，因為今天如果跑者認定不用滑壘，那他可能直接踩到你的腳，你的腳有可能會受傷。用右腳可能在對衝上，保護上會比較好。」林宥穎這麼說道，而且也認為是這個舉動，讓這次的本壘攻防有這麼多的紛爭。
不過林宥穎也認為規則方面，應該要更多的去界定什麼是可以的、什麼不行，像是當初他曾說波西條款應該是要保護捕手，而不是保護跑者，這一點要給清楚，不能本末倒置，後來聯盟在這方面也是做了很多修訂。