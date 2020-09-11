中職／本壘攻防判決爭議　林宥穎：問題在於有沒有雙腳跪

昨天中信兄弟和樂天桃猿的比賽中，出現本壘攻防戰的爭議，今天聯盟也針對此次判決進行說明，並給出回應。而富邦悍將捕手林宥穎針對此事在受訪時，也給出了自己的意見，他認為這次判決爭議的點在於「是不是用雙腳跪」。



