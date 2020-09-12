NBA／聰明哥關鍵火鍋　塞爾提克淘汰衛冕軍晉級東區決賽

暴龍這輪系列賽在第3戰靠著OG Anunoby的絕殺三分球起死回生，從0:2一直戰到3:3將系列賽給逼平，展現出冠軍球隊的韌性。今天在第一節和第三節他們都曾差點被塞爾提克給拉開比分，但總是有人能適時跳出來得分，緊咬比數。
第4節雙方都換上小球陣容決戰，暴龍屢次想打陣中球星Pascal Siakam這個點，但他卻屢屢發生失誤，反觀塞爾提克靠著快攻及Kemba Walker的「三分打」建立起7分領先。
決勝時刻，今天手感不佳的暴龍主控Kyle Lowry終於振作，連拿4分幫助球隊追到只落後2分；但沒想到下一波快攻Norman Powell上籃被Smart蓋掉，回過頭來反而Grant Williams在籃下獲得罰球機會，而且還要到Lowry的第6次犯規。
雖然Williams兩罰沒進，但沒想到暴龍沒把握住籃板，讓Jayson Tatum兩罰一中；下一波進攻Williams又守住Fred Vanvleet的三分球，讓球隊在驚滔駭浪中拿下勝利。
兩隊今天的命中率都不高，不過暴龍今天發生18次失誤，並因此丟掉了31分，比對手足足多了13分，另外進攻籃板也輸給對手3個，成為左右勝負的關鍵。
Tatum今天作為球隊「一哥」扛下了壓力，23投9中砍下29分，另外還有12籃板和7助攻；另外好幫手Jaylen Brown也拿到21分、8籃板，Smart攻下16分，主控Walker也得到14分。
Vanvleet今天是暴龍拿到最多分的球員，他今天拿到20分、6助攻，主將Siakam持續低迷，今天只拿到13分，雖有11 個籃板，卻也發生5次失誤。而前幾場幫助球隊贏球的Lowry，今天15投5中，只得到16分。暴龍三位主將都打了超過40分鐘以上，主力體能的消耗，可能是影響他們發揮的關鍵。
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