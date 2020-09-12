壘球／新世紀黃蜂殺出重圍　擊退新力旺旺獅笑納9連勝

對於拿下本季第一座單場MVP，潘竹瑜賽後靦腆的笑著表示，終於找到走出低潮的方法，要謝謝傅炳清教練和鄭俊男教練，願意陪她一直聊天，找到問題點，希望能幫助球隊穩步向前，鞏固好下半季冠軍寶座和全年度的戰績。至於落敗的新力旺旺獅，總教練楊賢銘教練表示，下半季的狀況真的還在尋找平衡點。這場比賽洋砲Nicole Thomas雖然有單場兩支安打的表現，不過打線上本土打者的串連能力不足，這是比較大的罩門。至於洋投Hyland Sieera，球速雖然有，但壓制力有點下滑，這也代表本土選手面對洋投的打擊能力真的有明顯進步。
第二場福添福嘉南鷹和台北台產的對壘，本季已經演出三場完投（包含一場完封）的福添福嘉南鷹王牌投手邱安汝，再度展現王牌投手的威力，全場主投七局，僅僅被台北台產敲出四支零星安打，外加投出五次三振，讓台北台產一路掛蛋到底。
打線上福添福嘉南鷹則是在四局下半發動一波九人次的猛攻，打下3分，終場就以3：0擊退台北台產，邱安汝演出本季第四場完投，第二場完封勝，巧的是，邱安汝本季的兩場完封勝的對手，苦主都是台北台產。
至於週六（9/12）的最後一場賽事，處於九連勝高峰的新世紀黃蜂，意外踢到陷入五連敗低潮的凱撒勇士這塊鐵板，以2：4落敗，九連勝喊卡。這場聯盟龍頭被爐主翻盤的關鍵在於，凱撒勇士的年僅19歲的先發投手翁子晴，技驚四座表現超水準，先發主投七局，僅僅被兇猛的黃蜂打線，敲出三支零星安打，失掉2分。而打線上本季時常斷線的勇士打線，今天展現韌性，兩度被追平之後，都能Hold住士氣，在四局下半靠著聯盟打擊后，單場四打數兩安打的陳家宜，敲出帶有勝利打點的適時安打，突破2：2平手僵局，加上埋伏在第九棒，同樣也有單場雙安表現的樂育軒，追加保險分打點，最終幫助凱撒勇士以4：2打敗黃蜂，收下本季對戰的第一勝。
對於演出企壘生涯第二場完投勝，幫助球隊終止五連敗，獲得單場MVP的翁子晴賽後表示，謝謝隊友的守備幫忙，這場勝利讓傷癒復出的她，對未來更有信心。雖然現階段無緣入選國家培訓隊，但找回自信心後，接下來會繼續以挑戰國家隊正選名單為目標，繼續努力。