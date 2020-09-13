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NBA／4:1打爆「魔球」火箭　湖人睽違10年再闖西區決賽

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-09-13 10:45:16

▲湖人睽違10年後再闖西區決賽，湖人球星LeBron James慶祝勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人睽違10年後再闖西區決賽，湖人球星LeBron James慶祝勝利。（圖／美聯社／達志影像）
系列賽取得3:1領先的洛杉磯湖人，今天希望迅速結束對休士頓火箭火箭的系列賽，靠著團隊投進19顆三分球，以及高達51%的命中率，終場以119:96擊敗對手，睽違10年再次闖進到西區決賽。

火箭在首戰擊敗湖人，不過之後的3場比賽卻接連輸掉， 第5戰開打後，火箭依然沒有那種輸球就淘汰的緊迫感，開賽被湖人打出一波23:7的攻勢，首節最多落後達20分。

不過所幸之後Ben McLemore連續兩顆三分球，讓火箭一度追回到只落後7分，上半場打完湖人以62:51領先。易籃再戰後，雙方三分球互轟，但之後火箭進入得分乾旱期，連續8球未能投進，也讓湖人趁機又將分差拉開到20分。

決勝節，雙方肢體碰撞變多，兩隊在嘴上的交鋒也增加，連帶使情緒變得有些火爆，所幸沒有演變成衝突。火箭雖然仍不放棄比賽，但無奈命中率無法有效提升，最終還是以23分之差落敗。

上一戰火箭禁區得分和籃板都大幅輸給對手，今天球隊改變了防守策略，但反而是湖人把握住了外線空擋，三分球37投19中，用對手最擅長的進攻方式擊敗了他們。而且本場他們的快攻得分仍以17:6遠優於火箭。

「詹皇」LeBron James此役砍下29分、11籃板、7助攻的數據，而本輪系列賽被拉上先發的M. Morris今天表現依舊相當出色，三分球4投4中得到16分，前鋒Kyle Kuzma斬獲17分，射手Danny Green得到14分，湖人今天總共有4人投進3顆以上的三分球。

火箭方面，以James Harden全場20投12中拿到全場最高的30分，但是「威少」Russell Westbrook再次失常，13投4中只得10分，除了他們兩人之外，僅有Jeff Green得分達雙位數。

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