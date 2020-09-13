中職／伍鐸今晚搭機離開　最珍惜和球迷及隊友建立的感情

富邦悍將註銷老牌洋投伍鐸，選擇留下左投邦威，前者也將暫時結束自己在中職的6季生涯。在今晚搭機離開前，他也特地來到球場感謝球團和隊友的照顧，並認為他們之間的情誼是他在台灣打拚所獲得的最美好記憶。
「很感謝富邦球團，感謝他們在中職這幾年給自己機會。現在是一個要離別的時刻，走得那麼匆忙是因為老婆要生第二胎了。」雖然離開熟悉的環境不免有些感傷，不過伍鐸還是很開心的向大家宣布這個好消息。
伍鐸表示，太太是自己的賢內助，這一段時間自己一個人在美國也很辛苦，因此他決定趕回去照顧家庭。另外也透露自己還不知道小孩是男是女，希望回去能有一個驚喜，到時候再和大家分享。
伍鐸在中職的6個賽季，總共出賽116場、主投698局，留下42勝42敗的戰績，防禦率為4.19。不過他這兩季在富邦的表現有些下滑，今年僅有2勝9敗、防禦率6.55的成績，表現不如預期。
在中職這麼長的時間，伍鐸最感謝富邦這個大家庭給自己的感情和支持，雙方建立了一個超越選手和棒球之外的情誼。同時也表示自己這一段時間收到很多球迷的感謝和鼓勵，他真的非常非常感謝、也很感動。
至於這會不會是他職業生涯的最後一站，伍鐸說對於未來他持開放態度，也會在這一段時間好好思考。也強調之後如果富邦需要他，自己絕對義不容辭。
伍鐸將在今晚搭機離開，同時周一應該就會抵達美國，他表示自己的太太周二將會進去醫院報到準備產子，因此自己很幸運最作為父親和丈夫能參與這一刻。