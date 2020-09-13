日職／張奕5局飆6K失2分退場　歐力士打線支援敗投解套

效力於歐力士猛牛的我國強投張奕，今天繼12強之後重返千葉ZOZO海洋球場先發，今天他控球有些失去節奏，單場送出4次四壞球，也讓他付出代價丟掉2分，比賽進行到6局上時，歐力士以2:2和羅德戰平。
張奕上一戰他只投4局就退場，本季先發4場，目前戰績1勝2敗，防禦率為3.74。上次他和羅德交手是在8月29日，他主投7又2/3局，用104球都是該季最多，只可惜丟掉4分承擔敗投。
今天在1局下張奕先保送了加藤翔平，剛剛解決掉馬丁，現場就下起了大雨而中斷了一些時間。比賽重啟後，他又三振掉了菅野剛士，但隨後被安田尚憲敲出二壘安打丟掉本場的第1分。
3局下，張奕迅速的抓下2個出局數，然而面對馬丁和菅野剛士連續投出2次四壞球，之後安田尚憲再度掃出帶有1分打點的二壘安打，讓羅德在主場取得2:0領先。
4局上，歐力士打線終於在羅德先發美馬學手中有所突破，安達了一敲安上壘後，Ｔ－岡田適時的擊出二壘安打，敲回球隊本場的第1分。
張奕今天投完5局之後退場，總共用112球，僅被敲2支安打，送出4次四壞球，但也有6次三振，丟掉2分都是自責分，防禦率降到3.71。在他退場之後，第6局歐力士靠著大城滉二和吉田正尚的連2發二壘安打將分數追平，雙方形成2:2平手。