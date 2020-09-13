中職／富邦9局下戲劇性逆轉　林益全再見安打賞樂天2連敗

富邦悍將今天在新莊棒球場和樂天桃猿進行最後一場交手，一路落後的主場軍，此役在9局下靠著對方野手的失誤幸運地跑回追平分，之後林益全敲出再見安打，讓球隊以5:4贏球。
富邦今天推出古巴左投奇優力先發，他球質剛猛，今天開賽也的確展現讓人驚豔的球速。不過此役他在一軍的處女秀卻遭到樂天的打線的「教育」，2局上就先被朱育賢敲出陽春砲丟分。
4局上，奇優力再遭遇危機，被嚴宏鈞、陳晨威和林立連敲3安丟1分，之後代打的林泓育又在滿壘時擊出2分打點的二壘安打，樂天單局打進3分，取得4:0領先，而這一棒也打退了奇優力，由李建勳上場中繼。
富邦今天前6局受制於卡本特的投球無法突破，雖然在3、4、兩局都曾攻佔上得點圈，但可惜一直等不到適時的一擊，留下殘壘，第5局更是在無人出局、一二壘有人的情況下，無功而返。
6局下，卡本特續投，狀態有些下滑，而富邦也終於找到機會反撲，代打的高國麟擊出內野安打，接著申皓瑋掃出中外野的二壘安打，幫住球隊打回本場的第1分。
卡本特今天6局被敲5支安打，送出5次三振，丟掉1分後退場。之後由黃子鵬接手投球任務，他投滿1局力保不失，第8局樂天再推上王躍霖擔任第2任中繼投手，但他被代打的蔣智賢敲出陽春砲，雙方只剩2分差。
之後他在被范國宸敲出二壘安打後，疑似受傷退場，由蘇俊璋接手投球，三壘有人的情況下，高國麟敲出高飛犧牲打，富邦單局追回2分，追到3:4落後。
第9局富邦派出強力代打部隊來對付樂天終結者陳禹勳，雖然張進德被三振，但高國輝敲出安打，之後李宗賢也獲得保送，打者攻佔一二壘。之後范國宸擊出三壘方向滾地球造成樂天的失誤，接著林益全敲出再見安打，比賽戲劇性的結束。