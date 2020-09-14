NBA／快艇又翻船！Jokic狂砍34分　金塊大逆轉扳平系列賽

在上一場比賽丹佛金塊上演大逆轉，克服雙位數的落後逆轉贏球，而今天他們再度展現出堅強的韌性，在當家中鋒Nikola Jokic砍下34分、14籃板、7助攻的傑出表現下，終場以111:98逆轉快艇，系列賽雙方形成3:3，將要在搶七決勝負。
上一輪系列賽金塊碰上爵士，一度以1:3落後，結果他們連扳3場完成了大逆轉，此輪面對實力更強的快艇，金塊把握住Jokic在內線的巨大優勢，並透過他讓其他人參與進來比賽，讓快艇防不勝防。
此役快艇上半場還是打出了他們的優勢，第2節甚至以一波12:0的小高潮，在上半場建立起63:47、16分的領先。但沒想到易籃再戰後，金塊再次打出驚人的反擊，一波17:0的攻勢，讓三節打完雙方只剩下1分差。
決勝節金塊士氣大振，單節三分球9投7中，快艇難以招架，最終以13分之差落敗。本場比賽金塊團隊命中率高達54%，三分球命中率也有48%，皆遠優於對手，是他們最終能翻盤的關鍵。
除了Jokic爆發支外，金塊主控Jamal Murray今天雖然僅有21分，但全場13投9中，手感相當不錯，還貢獻了5籃板和5助攻；先發後衛Gary Harris得到16分、4助攻，年輕前鋒Michael Porter Jr.則是得當到13分、7籃板的數據。
快艇雙星Kawhi Leonard和Paul George今天仍然分別得到25分和33分，但球隊其他人表現乏善可陳，僅Lou Williams和JaMychal Green得分超過雙位數。