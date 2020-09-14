NBA／快艇又翻船！Jokic狂砍34分　金塊大逆轉扳平系列賽

在上一場比賽丹佛金塊上演大逆轉，克服雙位數的落後逆轉贏球，而今天他們再度展現出堅強的韌性，在當家中鋒Nikola Jokic砍下34分、14籃板、7助攻的傑出表現下，終場以111:98逆轉快艇，系列賽雙方形成3:3，將要在搶七決勝負。



