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NBA／始終闖不出西區　小球宗師丹東尼確定離開火箭

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-09-14 07:58:49

▲Mike D\\'Antoni獲選為本季年最佳教練。（圖／美聯社／達志影像）
▲Mike D'Antoni曾用小球戰術帶領火箭走向輝煌。（圖／美聯社／達志影像）

根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，火箭總教練Mike D'Antoni(丹東尼)在今天告知了球隊，他下個賽季將不會重返休士頓火箭職掌兵符，結束他4年以來的執教。



D'Antoni在2016年接手了休士頓火箭，之後迅速圍繞著James Harden打造了一支足以爭取冠軍的勁旅，他們增加三分球的出手，並且利用數據建立了「小球」陣容，2017年他們找交易來了明星控衛Chris Paul也湊齊了最後一塊拼圖。

然而面對實力堅強，擁有「死亡五小」的金州勇士，火箭雖然在2018、19兩年的季後賽都帶給對手很大的麻煩，但最終連兩年都倒在了灣區大軍的手下，無緣打進總冠軍賽。

今年以1:4遭到湖人橫掃，D'Antoni的小球哲學也遭到外界質疑，本季他在季中時拒絕了火箭提供的續約合約，在季後他也決定不再續留。根據美媒報導，這位進攻戰術大師似乎並不打算退休，他還有意執教3到4個賽季。

而在D'Antoni走之後，火箭教練可能的人選，外界認為昔日執教過火箭的球評Jeff van Gundy機會最大，而他的哥哥Stan van Gundy以及前溜馬主帥Nate McMillan也是考量的人選。

 

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