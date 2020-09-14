網球／輸2贏3大逆轉！Thiem創造歷史勇奪生涯首座大滿貫

奧地利名將Dominic Thiem過去3度闖進大滿貫決賽皆鎩羽而歸，但此次他終於在美網圓夢，在先輸2盤的情況下，他最終展現驚人韌性，經過5盤大戰後、以2:6、4:6、6:4、6:3、7:6(6)擊敗德國好手Alexander Zverev，拿下個人生涯首個大滿貫冠軍。
27歲的Thiem，過去2次打進過法網決賽，1次打進過澳網決賽，但最終都未能捧起金盃。今年男子網壇「三巨頭」中，Roger Federer和Rafael Nadal都未參加本屆美網，而Novak Djokovic則是被判失格，也讓其他選手得到了爭冠的機會。
此役Thiem其實打得並不輕鬆，前兩盤皆被狀態絕佳的Zverev給拿下，但他畢竟在大賽中擁有更多的經驗，3、4兩盤放手一搏、也打得更加有耐心，硬是連扳2盤將比賽拖進到決勝盤。
第5盤Zverev曾經在第8局率先破發，但他未能把握機會，在自己的致勝發球局被對手回破；之後Thiem也曾經有透過發球局奪冠的機會，但也被Zverev破掉，比賽進入到搶七。
最終Thiem搶七局中把握住了第3個冠軍點，成為公開化年代以來，第一位先輸2盤再倒趕3盤奪冠的選手。
賽後Thiem謙虛的表示，自己真的希望今天能有兩個冠軍，如此就能和好友Zverev共享榮耀。不過他也深信Zverev之後一定能在大滿貫有更高的成就，並有朝一日能拿下冠軍。