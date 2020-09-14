網球／輸2贏3大逆轉！Thiem創造歷史勇奪生涯首座大滿貫

奧地利名將Dominic Thiem過去3度闖進大滿貫決賽皆鎩羽而歸，但此次他終於在美網圓夢，在先輸2盤的情況下，他最終展現驚人韌性，經過5盤大戰後、以2:6、4:6、6:4、6:3、7:6(6)擊敗德國好手Alexander Zverev，拿下個人生涯首個大滿貫冠軍。



