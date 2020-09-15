中職／吼起萊！獅吼音樂祭　盧廣仲壓軸演唱

中職賽程進入尾聲，統一7-ELEVEN獅隊也準備了音樂盛典作為本季最後一檔主題日獻給所有1號隊友。【LIONS HO!!!吼起萊-獅吼音樂祭】就在2020中秋假期，10.2(五)-10.4(日) 一連三天不只有最可愛的啦啦隊女孩吼，更有眾多巨星前來接力吼出不同主題的MUSIC PARTY，與大家一起歡聚球場，吼出心中最熱情的音樂靈魂！



