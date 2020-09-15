中職／吼起萊！獅吼音樂祭　盧廣仲壓軸演唱

中職賽程進入尾聲，統一7-ELEVEN獅隊也準備了音樂盛典作為本季最後一檔主題日獻給所有1號隊友。【LIONS HO!!!吼起萊-獅吼音樂祭】就在2020中秋假期，10.2(五)-10.4(日) 一連三天不只有最可愛的啦啦隊女孩吼，更有眾多巨星前來接力吼出不同主題的MUSIC PARTY，與大家一起歡聚球場，吼出心中最熱情的音樂靈魂！
10.2(五)首日以【女孩派對】為主軸，賽前將由Uni Girls發表成軍後第二首全新單曲，16位女孩全員齊聚以本賽季最大陣容於現場和球迷同樂。賽後更邀請到出身於國樂世家、擁有極佳音樂基因與優質唱功的「率性女聲」閻奕格登台，用圓潤厚實的嗓音做出女孩最甜蜜的演繹。即將帶來四首歌曲唱好唱滿的格格，近期投入許多音樂劇演出並不斷推出多首影視暢銷單曲，實力派能唱能演的她10月底將推出新專輯，除了邀請歌迷們前來共襄盛舉聽她演唱，格格更自曝本身也是體育健將，希望未來也能挑戰投手丘，為統一獅開出漂亮好球。
10.3(六)音樂祭將進入【情歌時光】，賽前由曾擔綱Uni Girls女孩一員的「唱作歌姬」林采欣帶來貝式抒情演出，用清亮歌聲為活動點燃火花，同時邀請「情歌王」品冠現身擔任開球嘉賓，這也是他首次踏入棒球場開球，直呼「太興奮」，並於賽後獻唱多首情感充沛的溫暖情歌。出道25年的品冠，當年跨海來臺追夢與光良組成「無印良品」，以一首《掌心》紅遍華人世界，單飛後唱出多首膾炙人口金曲，如《我以為》、《疼你的責任》等歌。提到是否再度重現經典，品冠表示請各位球迷朋友敬請期待，也預告目前正積極寫歌錄音、籌備新單曲，期待可以很快有新作品在年底跟大家見面，但眼前更重要的是練習投球、不能漏氣。
10.4(日)音樂祭氛圍則轉變為【搖滾日】，賽前邀請到「臺語金曲歌王」流氓阿德擔任開球嘉賓，用台式搖滾帶來精彩演唱展現歌王風範。以前常看棒球賽的他獲知受邀，開心表示十分興奮，很期待到現場和球迷應援同樂、更期待能見到他的偶像高志綱。目前也計畫於活動結束後多留一天好好感受古都熱情，享受道地台南美食、放鬆心情。
而獅迷朋友最引頸期盼的草地音樂會，也將於10.4週日賽後由「臺南囝仔」盧廣仲擔任壓軸嘉賓，不僅用獨特的「廣式搖滾」唱出道地臺南精神，當晚球團也將安排眾多猛獅唱將們帶來加碼演出。當晚也將開放所有球迷進入外野草皮席地而坐。