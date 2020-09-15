NBA／林書豪選擇離開中國　北京首鋼：我們永遠是一家人

華裔球星林書豪，今天在社群媒體公布自己未來動向，他宣布將離開中國，離開CBA北京首鋼隊，繼續追夢，並再次挑戰NBA。
對此，北京首鋼隊也發表官方聲明：
祝福，@JeremyLin林書豪 繼續追夢NBA
一年很短，短到還沒來得及回味就說再見；一年很長，長到那些點滴相處如珍珠般串起綿長的回憶，烙在你我的心間。遺憾，卻仍要鄭重地告訴大家，新賽季林書豪——我們的豪哥，將不會作為北京首鋼男籃的外援出戰CBA比賽。
休賽期以來，北京首鋼籃球俱樂部與林書豪及團隊保持良好的溝通交流，誠邀書豪一起攜手繼續征戰，並在書豪返回CBA為前提的續約合同上雙方達成共識。經過反覆斟酌，林書豪做出了一個艱難的決定：他希望再次嘗試回到NBA，在這個最高的籃球殿堂，為自己最執著的籃球理想再拼搏一次。
對夢想的不懈追逐，這是「林瘋狂」的源起，也是北京首鋼與林書豪牽手的關鍵點。去年夏天，林書豪加盟北京首鋼，在43場比賽中場均出場32.9分鐘，貢獻22.7分5.6籃板5.6助攻1.9搶斷。在場上，他用出色的大局觀冷靜理智地組織進攻，用一次次奮不顧身衝擊籃筐的表現帶領球隊走向勝利；在場邊，他與隊友、與球迷的互動是一道溫馨的風景線；在場下，他積極投身公益，敢於發聲，疫情期間以及「三分心」公益項目中，林書豪個人和團隊進行了大量捐款。
作為一名運動員，他的追求和精神是值得所有人尊敬的。
這一年，我們共同經歷了每場比賽的每一個瞬間，我們共同享受著勝利的喜悅，共同承擔著失敗的落寞，我們共同分享著來源於球迷們，來源於彼此之間的愛與勇氣。
球迷們毫不吝嗇所有的掌聲和歡呼，球隊的兄弟們既與林書豪在場上互相支撐，更是可以私下共同出遊、坦誠相待的夥伴——林書豪與北京首鋼已融為一家人。
也正因如此，雙方一直保有能夠在新賽季再次攜手的願景，但我們也能夠理解並尊重林書豪最終的決定，尊重一位運動員在職業生涯的每一分每一秒都不曾放棄，不惜一切代價地追逐最高理想——他完美地詮釋了「更高更快更強」的體育精神。
同時，這也是北京首鋼籃球俱樂部永恆不變的信條，我們將懷揣北京首鋼精神繼續前進！
願前程似錦，願功不唐捐，願追夢人終將收穫！再見豪哥，期待有機會再續前緣，我們永遠是一家人！