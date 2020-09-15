中職／進味全龍延續夢想！林桀晨：棒球沒有放棄我

頂新和德文教基金會日前宣布捐贈50輛交通車給11縣市棒球隊或單位，其中味全龍主場所在地之一的台北市共六校獲贈，今天(15日)由老牌少棒隊福林國小代表受贈。知名球評「耿胖」耿伯軒及味全龍球員林桀晨兩校友也到場共襄盛舉，曾因受傷差點放棄棒球的林桀晨說，「棒球沒有放棄我」，現在回到球場追夢，也勉勵小學弟們勇敢逐夢。
台北天母棒球場是味全龍隊未來主場之一，頂新和德文教基金會和球團合作，用心深耕在地，這次捐贈計畫也將北市福林國小、社子國小、重慶國中、陽明高中、強恕高中及士林高商六所學校納入，今天由福林國小代表受贈。
福林國小少棒隊昨（14日）才交車，今天就搭乘接棒未來棒球交通車參加少棒賽事，並於賽後搭乘至記者會現場，福林國小校長李嗣蕙也特別感謝頂新和德文教基金會的資源挹注，並表示學校的資源有限，有了交通車的捐贈對棒球隊幫助很大，並期許民間企業能多關注基層棒球發展，給熱愛棒球的小朋友們更無後顧之憂的快樂打球。
福林國小少棒隊是北市老牌球隊，成立超過35年，曾獲國內大小賽事冠軍，也曾有球員客串參與傳記電影《紅葉小巨人》演出。棒球球評兼教練、退休職棒球員耿伯軒是福林國小校友，今天回到母校共襄盛舉，耿伯軒認為，新交通車對小球員的安全更添保障，讓球隊移動訓練更加彈性。
味全龍隊選手林桀晨、李宇翔也到場參與捐贈儀式，結束後留下指導福林國小球員們打擊和傳球技巧。林桀晨是福林國小校友，他說，很高興能以職業選手的身份再次回到母校，並指導學弟們棒球技巧；他回憶，以前因緣際會到日本留學，雖來不及參與接棒未來追夢工程計畫，但在日本的期間，除了學習棒球也磨練了自己的日語技能，並因此接觸到許多知名球星，包括去年來台的川崎宗則，現在林桀晨踏上職棒球場追逐夢想，也希望能把他的經驗分享給學弟們，鼓勵追逐棒球夢的同時，也要鍛鍊語言技能。