中職／進味全龍延續夢想！林桀晨：棒球沒有放棄我

頂新和德文教基金會日前宣布捐贈50輛交通車給11縣市棒球隊或單位，其中味全龍主場所在地之一的台北市共六校獲贈，今天(15日)由老牌少棒隊福林國小代表受贈。知名球評「耿胖」耿伯軒及味全龍球員林桀晨兩校友也到場共襄盛舉，曾因受傷差點放棄棒球的林桀晨說，「棒球沒有放棄我」，現在回到球場追夢，也勉勵小學弟們勇敢逐夢。





▲頂新文教基金會捐贈交通車儀式。（圖／頂新文教基金會提供）

× ▲頂新文教基金會捐贈交通車儀式。（圖／頂新文教基金會提供）

▲林桀晨受邀出席頂新文教基金會捐贈交通車儀式。（圖／吳政紘攝）