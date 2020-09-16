NBA／已有球隊接觸林書豪　美媒建議：他可先簽張小合約

林書豪昨天宣布離開CBA，未來將繼續努力試圖回到NBA打球，CBS記者Jasmyn Wimbish表示，林書豪有望得到一些球隊的關注，不過可能必須得先簽下一張小合約證明自己。
「這個決定確實是我一生中最艱難的決定。」林書豪在微博上透過影片告訴他自己的球迷，他做出這個決定的原因，「每天早上4點或5點，我都會一直在思考再思考。最終，雖然首鋼給我的待遇非常好，給了我想要的一切，但我覺得自己仍然有NBA的夢想。我還可以在那裏比賽，我必須繼續努力挑戰。」
不過林書豪新賽季想要重返NBA並不簡單，由於疫情關係，今年球季推遲進行，下個賽季也受到影響，開打時間確定延後。另外，由於各球團和聯盟經濟上遭受的損失，新賽季的薪資上限可能不會有太多增長，這也會讓球隊在簽人時更加謹慎。
Wimbish在報導中指出，林書豪在CBA展現自己仍是經驗豐富的控球後衛，可以上籃得分、分配球權。雖然防守能力一般，但有一定的三分命中率(34.2％)，有在NBA中擔任替補球員的能力，他將會得到聯盟一些球隊的關注。
不過由於新冠肺炎(COVID-19)在美國的疫情導致新薪資上限的不確定性，許多球隊希望能謹慎地給合約以節省開銷，Wimbish建議林書豪可以先簽下一張價碼較低的合約來證明自己。
中國大陸記者宋翔則是表示，「一些NBA球隊在聯繫林書豪美方經紀人，但考慮到新賽季NBA相關情況有很多不確定因素，因而林書豪與NBA的事情目前還沒有特別實質性進展。」