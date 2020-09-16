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NBA／Zion、莫蘭特皆入選新秀第一隊　勇士新星也在其中

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-09-16 08:35:27

Zion Williamson、Ja Morant兩大頂級新秀賽後相擁。（圖／擷取自Ja Morant推特）
▲Zion Williamson、Ja Morant兩大頂級新秀都獲選年度新秀陣容。（圖／擷取自Ja Morant推特）

NBA今天官方公布了2019-20賽季的年度新秀陣容，狀元Zion Williamson以及剛獲得年度最佳新秀殊榮的榜眼Ja Morant毫無意外的入選一陣，而勇士新星Eric Paschall也在其中。



20歲的Williamson本賽季僅出賽24場比賽，但場均可以砍下22.5分、6.3個籃板和2.1次助攻，投籃命中率高達58.3%，三分命中率也有42.9％%(場均0.6次出手，已經是球星等級的數據。

而21歲的Morant本季已經展現出領袖風範，場均可以得到17.8分和7.3助攻，一度帶領灰熊有機會打進季後賽，雖然在復賽後的加賽不敵拓荒者而結束賽季，不過能力早就獲得外界肯定。

Nunn新秀年就成為熱火先發，場均可以貢獻15.3分和3.3助攻，他和Herro等年輕球員的成長，是熱火能重回東區決賽的重要原因。而Clarke則是場均可以得到12.1分和5.9個籃板，成為Morant身邊的重要助手。

至於Paschall則是在勇士隊出現嚴重傷病時，適時打出了讓球隊眼睛為之一亮的內容，場均14分和4.6個籃板，在Steph Curr和Klay Thompson缺陣時，頂上了球隊的火力空缺。

年度新秀第一隊：

曼菲斯灰熊隊控衛Ja Morant 

邁阿密熱火隊後衛Kendrick Nunn

曼菲斯灰熊隊前鋒Brandon Clarke

紐澳良鵜鶘隊前鋒 Zion Williamson

金州勇士隊前鋒Eric Paschall

年度新秀第二隊：

邁阿密熱火隊後衛Tyler Herro

多倫多暴龍隊後衛Terence Davis

芝加哥公牛隊後衛Coby White

夏洛特黃蜂隊前鋒P.J. Washington

華盛頓巫師隊前鋒八村壘

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