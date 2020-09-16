NBA／戰勝恐懼！林書豪：我不是要追尋林來瘋的影子

華裔球星林書豪昨日再度於深夜發文，他以英文解釋自己為何要重返NBA，甚至要追尋更大的夢想，字句相當令人動容。
林書豪提到：「我不是要去追尋林來瘋的影子，或許結果我只是個註腳，但是今天的決定才是真正的考驗。」
林書豪婉拒北京首鋼開出的合約，加上其他周邊商品代言等活動出席，絕對比他在NBA領老將底薪的年薪來得高，不過在NBA打球一直是他的夢想，從他在就讀哈佛大學時期，就沒人看好他能在NBA闖出一片天，不過勇士隊給了他這個機會，他歷經許多球隊試訓後，才終於在尼克隊擔任替補大爆發，成就「林來瘋」傳奇，而他灰姑娘般的故事，也打動許多人的心，實現「美國價值」。
不過林書豪在經過多次交易後，也影響了他的自信，即便他在替補都一直能有好成績，但在籃網時期他因傷困擾，也影響了他的評價，但他最終在暴龍奪冠，也暫時讓他脫離這些包袱。
「後林來瘋時期」，林書豪選擇到中國CBA打球，透過這一年，他讓自己成長許多，林書豪說：「上帝真的幫助我。祂教我如何打贏，如何不輸比賽，祂讓我成為場上的殺手，這不是在追趕林來瘋的陰影。或證明任何人是對還是錯。或關於金錢，名望，聲譽或權力。這是關於神的榮耀和國度。關於我過去的所有創傷和恐懼，這永遠是正確的，而不是被這些阻礙所絆住。」
林書豪選擇放棄他現在在中國擁有的名聲，金錢，甚至所有的欲望，他渴望全新的自我，等待重生，也期待再次於NBA戰場展現自我。