NBA／阿德巴約致勝「火鍋」　助熱火拿下東區決賽首勝

2020東區決賽首戰，本季上演驚奇淘汰掉分區龍頭公鹿的熱火，今天依舊士氣高昂，靠著「士官長」Jimmy Butler在延長賽讀秒時刻完成致勝的「三分打」，以及球星Bam Adebayo在賞給Jayson Tatum一記「再見火鍋」，讓他們以117:114險勝對手，系列賽1:0領先。



