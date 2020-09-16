NBA／阿德巴約致勝「火鍋」　助熱火拿下東區決賽首勝

2020東區決賽首戰，本季上演驚奇淘汰掉分區龍頭公鹿的熱火，今天依舊士氣高昂，靠著「士官長」Jimmy Butler在延長賽讀秒時刻完成致勝的「三分打」，以及球星Bam Adebayo在賞給Jayson Tatum一記「再見火鍋」，讓他們以117:114險勝對手，系列賽1:0領先。
此役開打後，熱火在首節進攻端有些不在狀態，並且一度落後達雙位數，不過之後他們在主控Goran Dragic前兩節砍下16分的出色表現下，逐漸找回手感，次節得到37分，並在上半場將比分追成55:55平手。
易籃再戰後，雙方第三節互有領先，不過該節最後兩分鐘時，Tatum連拿6分帶領塞爾提克打出一波13:2的高潮，帶著12分的領先進入到末節；熱火在第四節狂追猛趕，靠著Herro的三分球，在最後一分鐘追到只剩2分差，接著Kemba Walker出手被蓋，Butler下一回合三分球飆中，讓熱火反倒取得1分領先。
不過暫停回來之後，熱火把Derrick Jones Jr.換上來、本來是打算加強防守，但他在球還沒發進來的情況下，就對Tatum犯規，讓對手先罰一球之後，還保有球權。後者雖然罰進追平比數，但可惜最後一擊未能命中，雙方平手進入到延長賽。
延長賽中塞爾提克先拿4分，不過熱火這邊打出一波7:0的小高潮，重新取得領先，之後Jaylen Brown在籃下補進2分，Walker中距離命中，超前1分。但Butler此時再次展現球星價值，完成「三分打」，讓熱火在最後12秒領先2分。
塞爾提克最後的進攻，球交給了Tatum，他切入成功過了Butler、但隨後被Adebayo賞了一記阻攻；後者隨後被犯規，雖然兩罰只有一中，但Tatum孤注一擲的三分球也沒能投進，讓球隊以3分之差落敗。