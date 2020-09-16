NBA／大爆冷！金塊搶七打爆快艇　4:3絕境翻盤闖西區決賽

西區季後賽次輪爆出超大冷門，丹佛金塊在一度以1:3處於淘汰邊緣的情況下，最終在搶七戰中靠著兩大球星Jamal Murray以及Nikola Jokic聯手得到56分、26籃板、18助攻的優異表現下，終場以104:89獲勝，闖進到西區決賽。
金塊上一輪在1:3落後的情況下擊敗爵士，展現韌性逆轉晉級，而這一輪面對強大的快艇，又曾經以1:3落後，結果他們再度打出讓人意想不到表現，將比分給扳成3:3。
此役劇情就如同前兩場一樣，快艇在上半場分數領先，但到了下半場金塊外線突然爆發，之前投不進外線的Jerami Grant以及Paul Millsap，突然單節投進4顆三分球，團隊單節6顆三分球讓快艇難以招架，三節打完以8分反超對手。
爵士節Jokic因為犯規麻煩坐在場下，但快艇集體手感低迷，無法追回失分，反而是金塊在Murray的帶領下又打出一波7:0的攻勢，將分數拉開到15分之差，比賽至此也大致底定。
Murray今天有如神助，單場26投15中砍下40分，而本輪系列賽有如金塊定海神之的Jokic雖然得分僅有16分，但是抓下22個籃板、送出13次助攻。
快艇兩大球星Kawhi Leonard和Paul George今天都有失水準，前者22投6中僅14分進帳，後者更慘，16投4中只得到10分。快艇下半場只得到30分，第四節甚至只有12分。
金塊今天贏球之後，連兩輪在1:3的絕境下連勝3場晉級，已經寫下聯盟季後賽史上的新紀錄。