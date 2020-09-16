NBA／大爆冷！金塊搶七打爆快艇　4:3絕境翻盤闖西區決賽

西區季後賽次輪爆出超大冷門，丹佛金塊在一度以1:3處於淘汰邊緣的情況下，最終在搶七戰中靠著兩大球星Jamal Murray以及Nikola Jokic聯手得到56分、26籃板、18助攻的優異表現下，終場以104:89獲勝，闖進到西區決賽。



